Önceki / Hamilton, yedi yıldır birlikte çalıştığı Angela Cullen ile ayrıldı! Sonraki / Gasly: "Alpine, Cidde'de Mercedes'i 'sinirlendirecek kadar' hızlı olabilir"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"

Williams'ın çaylak sürücüsü Logan Sargeant, Cidde pistinde yapılan değişikliklerin birçok kötü hissiyatı ortadan kaldırdığını düşünüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"
Haberi dinle

Takvimdeki en hızlı cadde pisti olarak kabul edilen Cidde, ev sahipliği yaptığı iki yarışta da görüşü azaltan yakın duvarlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. 

İlk yarıştan sonra belirli duvarların geriye itilmesi ve pistin genişletilmesiyle pist biraz revize edilmişti, ancak yeni sezon öncesinde başka adımlar da atıldı.

En önemli değişiklik, 22-23. virajlara hafif eğimli bir bordür eklenmesi ve bariyerlerin yerlerinin değiştirilmesiydi, böylece virajda sol-sağ değişimi esnasındaki hız azaltıldı.

Buna ek olarak 4. virajda bariyerler 7,5 metre geriye itildi, aynı şekilde 20. virajda da görüş mesafesini arttırmak için beş metre değişiklik yapıldı.

Bu pistte toplam iki kez yarışan Sargeant, değişiklikler sayesinde artık pistin kendisini daha az korkuttuğunu söylüyor.

Autosport'a konuşan Sargeant, "Yapılan değişiklikler sürücü açısından kesinlikle olumlu.

"Görüşün çok daha açık olması, virajın etrafında ne olduğunu bilmemenin verdiği o körlük ve korku hissiyatını ortadan kaldırıyor."

"Bunun yanı sıra aracın zemine vurmasını engellemek için bordürlerin eğimi de arttırılmış. Bence tüm bunlar olumlu ve pilotlar açısından daha makul." 

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gridin diğer çaylaklarından Oscar Piastri de bu piste yabancı değil; nitekim kendisi 2021 F2 sezonunda burada piste çıkmış ve o hafta sonu düzenlenen üç yarışın ikisini kazanmıştı.

Ancak geçen yılı kenarda geçirmesi nedeniyle biraz paslanan Piastri, pistin kendisini biraz korkuttuğunu ve simülatörün bu konuda kendisine yardımcı olmadığını itiraf ediyor.

Piastri, "Simülatörde rüzgarın yönü, pistte ne kadar yol tutuşu olacağı gibi koşulları tam olarak taklit etmek zor."

"Açıkçası, bir sokak pistinde yol tutuşu sürekli olarak oldukça hızlı bir şekilde değişiyor, dolayısıyla bunu simülatöre yansıtmak kolay değil."

"Simülasyon pistinde korku faktörü pek yok, dolayısıyla hata payı da artıyor; ancak hafta sonu için ayarlamam gereken çok şey var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hamilton, yedi yıldır birlikte çalıştığı Angela Cullen ile ayrıldı!

Gasly: "Alpine, Cidde'de Mercedes'i 'sinirlendirecek kadar' hızlı olabilir"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim"

Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim" Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim"

Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"

Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız" Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"

Londra Docklands, potansiyel bir yeni F1 pisti olabilir

Londra Docklands, potansiyel bir yeni F1 pisti olabilir

Formula 1

Londra Docklands, potansiyel bir yeni F1 pisti olabilir Londra Docklands, potansiyel bir yeni F1 pisti olabilir

Logan Sargeant Daha fazlası
Logan Sargeant
Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"

Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız" Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Formula 1

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu? Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Son Haberler

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık! Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC WEC
Sebring

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı! WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.