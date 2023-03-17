Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"

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Takvimdeki en hızlı cadde pisti olarak kabul edilen Cidde, ev sahipliği yaptığı iki yarışta da görüşü azaltan yakın duvarlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

İlk yarıştan sonra belirli duvarların geriye itilmesi ve pistin genişletilmesiyle pist biraz revize edilmişti, ancak yeni sezon öncesinde başka adımlar da atıldı.

En önemli değişiklik, 22-23. virajlara hafif eğimli bir bordür eklenmesi ve bariyerlerin yerlerinin değiştirilmesiydi, böylece virajda sol-sağ değişimi esnasındaki hız azaltıldı.

Buna ek olarak 4. virajda bariyerler 7,5 metre geriye itildi, aynı şekilde 20. virajda da görüş mesafesini arttırmak için beş metre değişiklik yapıldı.

Bu pistte toplam iki kez yarışan Sargeant, değişiklikler sayesinde artık pistin kendisini daha az korkuttuğunu söylüyor.

Autosport'a konuşan Sargeant, "Yapılan değişiklikler sürücü açısından kesinlikle olumlu.

"Görüşün çok daha açık olması, virajın etrafında ne olduğunu bilmemenin verdiği o körlük ve korku hissiyatını ortadan kaldırıyor."

"Bunun yanı sıra aracın zemine vurmasını engellemek için bordürlerin eğimi de arttırılmış. Bence tüm bunlar olumlu ve pilotlar açısından daha makul."

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gridin diğer çaylaklarından Oscar Piastri de bu piste yabancı değil; nitekim kendisi 2021 F2 sezonunda burada piste çıkmış ve o hafta sonu düzenlenen üç yarışın ikisini kazanmıştı.

Ancak geçen yılı kenarda geçirmesi nedeniyle biraz paslanan Piastri, pistin kendisini biraz korkuttuğunu ve simülatörün bu konuda kendisine yardımcı olmadığını itiraf ediyor.

Piastri, "Simülatörde rüzgarın yönü, pistte ne kadar yol tutuşu olacağı gibi koşulları tam olarak taklit etmek zor."

"Açıkçası, bir sokak pistinde yol tutuşu sürekli olarak oldukça hızlı bir şekilde değişiyor, dolayısıyla bunu simülatöre yansıtmak kolay değil."

"Simülasyon pistinde korku faktörü pek yok, dolayısıyla hata payı da artıyor; ancak hafta sonu için ayarlamam gereken çok şey var." dedi.