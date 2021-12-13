Hamilton, yayınlanmayan radyo mesajında Abu Dhabi GP'nin "manipüle edildiğini" söylemiş

Hamilton, damalı bayrağa sadece dört viraj kala, sekizinci dünya şampiyonluğunu elde etmek için Max Verstappen'i tekrar geçemeyeceğini anlayınca bağırdı: "Bu manipüle edildi dostum."

Bu yorumu yayınlanmadı ancak Hamilton'ın F1 TV'deki araç üstü kanalından duyuldu.

Hamilton'ın sohbeti esas olarak, Nicholas Latifi'nin çarptığı Williams aracı kurtarılırken, güvenlik aracının bariz yavaş hızına odaklıydı.

Hamilton, sondan bir önceki turda mühendisi Peter Bonnington tarafından, yarış direktörü Michael Masi'nin lider ve ikinci sıradaki Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların, turlarını geri almasına izin verdiği konusunda bilgilendirildi.

Tek turluk bir yarışa dönüşen yarışın yeniden başlamak üzereyken Bonnington, "Bu turda güvenlik aracı, sadece lastiklerinizi hazırlayın, her düzlükte geçiş yapacaksınız, bir tur yarışılacak." dedi.

Yeşil bayrak dalgalandıktan ve Verstappen başarılı geçişini yaptıktan sonra, son turun bitiminden hemen önce manipüle edildiği iddiasını ortaya koyana kadar Hamilton'dan veya pit duvarından başka bir yorum gelmedi.

Çizgiyi geçtikten hemen sonra Bonnington şöyle dedi: "Bir şey diyemiyorum Lewis, kesinlikle bir şey diyemiyorum."

Hamilton, yavaşlama turunda hiçbir yanıt vermedi ve Bonnington ona gride park etmesi gerektiğini hatırlatana kadar başka bir şey söylenmedi.

Hamilton, kapalı parkta durduktan sonra, araçtan inmeden önce düşüncelerini toplamak için iki dakika boyunca araçta oturdu.

Bu, Bakü'ye benzer bir senaryoydu. Orada da, tek turluk yeniden başlatma sırasında son turda yaptığı hatası ona paha biçilemez puanlara mal olunca, birkaç dakika sessizce aracında kaldı.

Abu Dhabi'de, TV muhabiri Jenson Button ile kısaca konuştu ancak ardından resmi FIA basın toplantısını ve TV röportajını atladı.

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes protestolarıyla ilgili nihai kararlar akşam geç saatlerde açıklandıktan sonra bile medyaya konuşmayı reddetti ve padoktan ayrılırken Motorsport.com'a "Bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Mercedes'in önemli isimleri James Vowles ve Andrew Shovlin de genellikle yaptıkları medya görüşmelerini yapmadılar.

Mercedes'teki sessizlik, FIA'ya yeniden başlatma prosedürüyle ilgili protestosunun reddine itiraz etme niyetini bildirdikten sonra, en azından takım seçeneklerini değerlendirirken devam edecek gibi görünüyor.

Takımın ne yapacağına karar vermek için 96 saati var.

İkinci olan Hamilton perşembe günü Paris'teki FIA ödül töreninde medyaya konuşacak, Wolff ise takımlar şampiyonu Mercedes'i temsil edecek.