F1 sürücüleri, tur yiyen sürücülere güvenlik aracı arkasında geçiş fırsatı verilmesi karşısında şaşkın!

Yarış kontrol, başlangıçta tur yiyen sürücülerin, lideri ve güvenlik aracını geçemeyeceğini söylemişti. Fakat ilk karardan birkaç dakika sonra, lider Hamilton ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasında beş aracın geçiş yapmasına izin verildi.

Bu, yedinci ila 11. sıralar arasında ilerleyen Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in geçiş yapabileceği anlamına geliyordu.

Böylelikle Verstappen, tur bindirmelerle uğraşmak zorunda kalmadı ve son tura Hamilton'ın hemen ardında başladı. Zaten aracında yeni set yumuşak lastikler vardı ve yarış galibiyetinin yanı sıra şampiyonluğa giden yolda Hamilton'ı geride bıraktı.

Mercedes'in yarış sonrasında protesto etmesine yol açan bu sıra dışı prosedür, sürücüleri de şaşırttı.

Norris, "Aslına bakarsak bunun Max'e kadarki sadece ilk üç veya dört kişi için geçerli olduğunu bilmiyordum. Görünüşe bakılırsa bir mücadele için, televizyon için ve sonuçlar için yapılan bir şey. Adil olup olmadığına karar vermek bana bağlı olan bir şey değil."

"Bazen geçmenize izin veriyorlar, bazen değil. Yani 50/50 bir şey. Fakat bugün geçmemize izin vermeyeceklerini söylediler. Sanırım bu, bize izin vermeyeceklerini söyleyen bir mesajdı. Fakat sonrasında ani bir kararla, son turda, tek turluğuna bunu yapabileceğimize yönelik bir mesaj aldım. Bu, biraz sürpriz oldu." dedi.

Alonso, "Güvenlik aracı çıktığı zaman, onu hızlı bir şekilde geçebileceğimizi düşündüm, çünkü normalde olan budur. Güvenlik aracındaki yeşil sinyali görüyorsunuz ve sonra turunuzu geri alıncaya kadar öndekileri geçiyorsunuz."

"Ancak o yeşil sinyali alamadık ve iki turun ardından mühendisim bana turumuzu geri alamayacağımızı ve pozisyonların böyle kalacağını söyledi."

“Bir virajdan sonra yeşil sinyal yandı ve 'Yeşil sinyalimiz var ama?' dedim. Onlar da bana 'Evet, evet, şimdi geçiş yapabilirsin, Norris'i takip et' dediler. Ben de Norris'i takip ettim. Bu yüzden muhtemelen biraz kafa karıştırıcı bir durumdu." dedi.

Leclerc, "Benim için biraz garipti çünkü anlam ifade etmeyen bir yerdeydim. Sanırım yeniden başlamadan önce, bitime bir tur kala liderleri geçtik ve anlamsız bir yerdeydik."

"Esteban ile dokuzunculuk için savaşıyordum. Önce kendi turumu alamayacağım söylendi, fakat sonrasında, yani son anda kendi turumuzu geri alma fırsatımız oldu. Bu açıdan biraz garip bir şeydi.” dedi.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel mesajın çok geç verildiğini söyledi ve şunları ekledi: "Bence çok geç oldu, diğer zamanlar gibi hemen geçmemize izin vermelilerdi."

"Ön tarafta birbirleriyle savaşan isimler var ve bu yüzden önlerini açmak gerekiyordu. Sonunda neler olduğunu bilmiyorum. Bizim için üzüntü vericiydi çünkü artık elimizde yarış yoktu."

Yukarıdaki isimler dışında tur yiyen isimlerden birisi olan Daniel Ricciardo ise turunu geri alamadı ve bu yüzden son tura Hamilton ve Verstappen'in hemen ardında başladı.

McLaren sürücüsü, "Kafam karıştı ve şaşırdım çünkü turumu geri alamayacağıma dair bir mesaj aldım."

“Aklımdan, 'Bu iyi görünüyor' diye düşündüm, sanırım adildi çünkü Lewis'in liderliği vardı ve Max'in lastikleri daha yeniydi, yarışı bu şekilde yeniden başlatacaklarsa birkaç araca tur bindirmek zorundaydı."

"Sonra bazı araçları geçiş yaptığını gördüm ve 'Ne yapayım, geçeyim mi?' diye sordum ve sonra sanırım Tom [Stallard] 'Hayır, burada kalmalısın' dedi."

"Yani son tur için kelimenin tam anlamıyla, öndeki mücadele için en ön koltuktaydım. Ayrıca yeni set bir yumuşak lastiğim vardı, bu yüzden 'İkisini de geçebilir miyim acaba?' diye düşündüm! (gülüyor) Tabii ki şaka yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse biraz kalakaldım, çünkü ne yapacağımı bilmiyordum, gerçekten böyle bir haldeydim."

"Her şeyin nasıl olduğuna bakmam gerekiyor." dedi.

Sainz, "Kesinlikle benim için çok garip bir durumdu çünkü Valtteri [Bottas] ve arkamda orta lastikli AlphaTauri sürücüleriyle podyum için savaşıyordum ve çok kullanılmış bir sert hamurdaydım."

“Başlangıçta bana, önümdeki sürücülerin turlarını geri almalarına izin verilmeyeceği söylendi. Sonra kendi turlarını geri almalarına izin verildi ve bazı insanlar bunu yaptılar. Ancak yine de, iki liderle aramda bir Aston Martin ve [Daniel] Ricciardo'nun McLaren'ı vardı."

"Bunu daha önce hiç yaşamadım. Yarışı, önümdeki bu iki sürücüyle ve üçüncülük için mücadele ederken başlatmak zorunda kaldım. Bu yüzden garip ve belki de bakılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü çok garip bir şeydi ve dürüst olmak gerekirse, neredeyse podyumuma mâl oluyordu." dedi.