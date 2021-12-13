Horner: "Mercedes'in Abu Dhabi protestosu, 'çaresizlikten' kaynaklanıyor"

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen final yarışının son bölümünde Nicholas Latifi'nin kazasından kaynaklanan güvenlik ardından, Lewis Hamilton'ı geçmiş ve galibiyete ulaşarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu almıştı. Fakat Michael Masi'nin son turda yarışı başlatma şekli epey konuşuldu.

Latifi'nin kazası, bitime yaklaşık 5 tur kala yaşandı ve Verstappen, hemen pite gelip yeni yumuşak lastiklere geçerken, Hamilton 30'dan fazla tur tamamlamış sert lastikleriyle devam etti. Bu da yarış tekrar başladığında, yapabileceği bir şey olmadığı anlamına geliyordu.

Mercedes, FIA'nın yarışı bitime bir tur kala yeniden başlatma kararını protesto etti çünkü yarış tekrar başlamadan hemen önce bazı pilotların turlarını geri almasına izin verilmişti ve kural gereği yarış, bir tur sonra yarış başlamalıydı. Eğer böyle olsaydı, yarış güvenlik aracı ardında bitecekti.

Ancak FIA, Mercedes'in hem bu protestosunu hem de Verstappen'in güvenlik aracı ardında Hamilton'ı geçtiğine yönelik protestoyu reddetti. Böylelikle Verstappen, şampiyonluğunu korumuş oldu.

FIA hakemlerinin aldığı karar sonrası konuşan Horner, kararı memnuniyetle karşıladı ve takımının, şampiyonanın hakem odasında bitmesini istemediğini açıkça belirtti.

Mercedes'in neden şikayette bulunduğunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda Horner, "Açıkçası bu biraz çaresizlik hissi. Fakat biz, şampiyonanın hakemlerin önünde bitmesini istemedik."

"Bu şekilde olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim ama bizim için harika bir yıl oldu. Hem Max hem de tüm takımla inanılmaz gurur duyuyoruz."

"Max bir dünya şampiyonu ve bunu hak etti. Bunu artık kimse ondan alamaz."

“Bu yıl harika bir savaş verdiler ve Lewis gerçekten olağanüstü bir sürücü. Bazen gergin ve sert anlar oldu. Gerçekten zordu ama sonuçtan tamamen memnunuz. Bu gece Max ile çok gurur duyuyorum. Tüm yıl boyunca olağanüstüydü.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrate with team members Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, Abu Dhabi Grand Prix'si için özel bir avukat tutmuştu çünkü şampiyonun hakem odasında belirlenebileceğini tahmin ediyordu. Bu durum Red Bull tarafından pek hoş karşılanmadı.

Red Bull eğer tam tersi bir durumda olsaydı, nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor ancak Horner, şampiyonun hakemler odasında belirlenmesinden memnun değil.

"Hiçbir zaman hakemlerin karşısına çıkmak istemedik. Elbette yarıştan önce çok tartışılan bir konuydu ve yarıştan sonra tabii ki çok farklı bir hal aldı."

"Fakat biz yarışlara avukatlarla falan gitmiyoruz. Hakem odasında bitmesi üzüntü vericiydi ama hakemler doğru kararı verdi."

Horner, Masi'nin yarışı güvenlik aracının arkasında bitirmek yerine, yeniden başlatma kararından şüphesi olmadığını söyledi.

"Her zaman 'bırakın yarışsınlar' diyoruz. Bildiğiniz üzere Niki Lauda bunun için çok çabalayan bir adamdı. Her zaman yarışların, güvenlik araçları arkasında bitmemesi gerektiğinden bahsettik."

"Yarış direktörü, bugün zor koşullarda kesinlikle doğru kararı verdi. Biz de stratejik olarak doğru olanı yaptık.”