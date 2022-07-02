Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil" Sonraki / Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"

Lewis Hamilton, Silverstone sıralama seansının ardından Max Verstappen'in yuhalanmasını kınadı ve "bundan daha iyi" olduklarını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"
Haberi dinle

Red Bull pilotu Verstappen, Cumartesi günü kapalı parkta yapılan sıralama sonrası röportajında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Taraftarlar, Verstappen Q3'ün başında Stowe çıkışında spin attığında da sevinç göstermişti.

Verstappen, daha sonra FIA basın konferansında konuşurken yuhalamaları dikkate almadı ve röportajı yapan Billy Monger'i duyamamanın "biraz hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Verstappen, şunları söyledi: "Eğer yuhalamak istiyorlarsa, bunu yaparlar."

"Bu benim için bir şeyi değiştirmeyecek. Burada olmaktan her zaman mutluyum. Harika bir pist ve atmosfer genel olarak harika."

"Belki bazıları beni sevmiyor olabilir ama bu sorun değil. Herkesin kendi fikri var. Umursamıyorum."

Verstappen, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'de Hamilton'ı yenmiş ve son turda, yarışın tartışmalı bir şekilde yeniden başlatılmasının ardından şampiyonluğu almıştı.

Fakat Hamilton, evindeki grand prix'de yapılan yuhalamayı onaylamadı ve şunları söyledi: "Bundan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Yuhalamaya gerek olmadığını söyleyebilirim ama harika taraftarlarımız var ve bizi destekleyen taraftarlar, coşkulular. Fakat yuhalamayı kesinlikle onaylamıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bunu yapmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Birini yuhaladığınızda hiçbir şey değişmiyor, hataları çoktan yaptılar."

"Fakat burada gördüğüm desteği gerçekten takdir ediyorum. Belki bazıları hâlâ geçtiğimiz yılın acısını yaşıyordur. Her koşulda bunu onaylamıyorum."

Bu, Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadele için yapılan ilk yuhalama değildi. Geçtiğimiz yıl, Silverstone kazasının ardından yapılan Macaristan Grand Prix'sinde ise Hamilton yuhalanmıştı.

Bazı sürücüler, son haftalarda taraftarlardan gördüğü kötü davranışlardan bahsettiler. George Russell, perşembe günü, Montreal'de bir taraftar tarafından yuhalandığını açıkladı ve bu tür tacizlerin "kökünün kazınması" gerektiğini belirtti.

Mercedes patronu Toto Wolff, sıralamanın ardından şunları söyledi: "Hiçbir sporda yuhalama görmemeliyiz."

"Bence bu sportmence değil. Burada, sürücülerin ve takımın gördüğü desteği seviyoruz, bu harika. Ancak diğerlerini sevmiyorsanız, sadece sessiz kalın. Bu iyi bir yol olur."

"Geçtiğimiz yıl ne olursa olsun hiçbir sürücü yuhalanmayı hak etmiyor." dedi.

Wolff, taraftarların F1'e karşı "duygusal bir bağa sahip olmalarının" iyi olduğunu ancak yuhalamanın "bir adım ileri gitmek" olduğunu söyledi.

Wolff, "Orada durup bir röportaj verdiğinizi ya da podyumda olduğunuzu düşünün, yuhalamak bir tacizdir."

"Eğer bir sürücünün taraftarıysan veya değilsen bu iyi. Fakat aşılmaması gereken bir sınır var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil"
Önceki haber

Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil"
Sonraki haber

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Mercedes, seanstan seansa değişkenlik gösteren W13'ü anlamlandıramıyor Britanya GP
Formula 1

Mercedes, seanstan seansa değişkenlik gösteren W13'ü anlamlandıramıyor

Hill: "Britanya GP, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacak" Britanya GP
Formula 1

Hill: "Britanya GP, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olacak"

Horner: "F1, dalgalanmayı azaltma tedbirleriyle tehlikeli bir yola giriyor"
Formula 1

Horner: "F1, dalgalanmayı azaltma tedbirleriyle tehlikeli bir yola giriyor"

Son Haberler

Hamilton: "Ferrari bizim için fazla hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari bizim için fazla hızlıydı"

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"

Britanya'da günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Britanya'da günün pilotu Perez oldu

Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.