Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"

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Red Bull pilotu Verstappen, Cumartesi günü kapalı parkta yapılan sıralama sonrası röportajında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Taraftarlar, Verstappen Q3'ün başında Stowe çıkışında spin attığında da sevinç göstermişti.

Verstappen, daha sonra FIA basın konferansında konuşurken yuhalamaları dikkate almadı ve röportajı yapan Billy Monger'i duyamamanın "biraz hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Verstappen, şunları söyledi: "Eğer yuhalamak istiyorlarsa, bunu yaparlar."

"Bu benim için bir şeyi değiştirmeyecek. Burada olmaktan her zaman mutluyum. Harika bir pist ve atmosfer genel olarak harika."

"Belki bazıları beni sevmiyor olabilir ama bu sorun değil. Herkesin kendi fikri var. Umursamıyorum."

Verstappen, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'de Hamilton'ı yenmiş ve son turda, yarışın tartışmalı bir şekilde yeniden başlatılmasının ardından şampiyonluğu almıştı.

Fakat Hamilton, evindeki grand prix'de yapılan yuhalamayı onaylamadı ve şunları söyledi: "Bundan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Yuhalamaya gerek olmadığını söyleyebilirim ama harika taraftarlarımız var ve bizi destekleyen taraftarlar, coşkulular. Fakat yuhalamayı kesinlikle onaylamıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bunu yapmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Birini yuhaladığınızda hiçbir şey değişmiyor, hataları çoktan yaptılar."

"Fakat burada gördüğüm desteği gerçekten takdir ediyorum. Belki bazıları hâlâ geçtiğimiz yılın acısını yaşıyordur. Her koşulda bunu onaylamıyorum."

Bu, Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadele için yapılan ilk yuhalama değildi. Geçtiğimiz yıl, Silverstone kazasının ardından yapılan Macaristan Grand Prix'sinde ise Hamilton yuhalanmıştı.

Bazı sürücüler, son haftalarda taraftarlardan gördüğü kötü davranışlardan bahsettiler. George Russell, perşembe günü, Montreal'de bir taraftar tarafından yuhalandığını açıkladı ve bu tür tacizlerin "kökünün kazınması" gerektiğini belirtti.

Mercedes patronu Toto Wolff, sıralamanın ardından şunları söyledi: "Hiçbir sporda yuhalama görmemeliyiz."

"Bence bu sportmence değil. Burada, sürücülerin ve takımın gördüğü desteği seviyoruz, bu harika. Ancak diğerlerini sevmiyorsanız, sadece sessiz kalın. Bu iyi bir yol olur."

"Geçtiğimiz yıl ne olursa olsun hiçbir sürücü yuhalanmayı hak etmiyor." dedi.

Wolff, taraftarların F1'e karşı "duygusal bir bağa sahip olmalarının" iyi olduğunu ancak yuhalamanın "bir adım ileri gitmek" olduğunu söyledi.

Wolff, "Orada durup bir röportaj verdiğinizi ya da podyumda olduğunuzu düşünün, yuhalamak bir tacizdir."

"Eğer bir sürücünün taraftarıysan veya değilsen bu iyi. Fakat aşılmaması gereken bir sınır var." dedi.