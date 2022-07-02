Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil"

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Dünkü antrenmanlarda 7. olan Perez'in aracında doğru olmayan şeylerin takılı olduğu fark edildi ve bugünkü seanslar öncesinde araçta gereken değişiklikler yapıldı.

3. antrenman seansında lider takım arkadaşı Max Verstappen'in gerisinde 2. olan Perez, sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesine ortak olamasa da son turunda elde ettiği dereceyle Carlos Sainz, Verstappen ve Charles Leclerc'in arkasında 4. olmayı başardı.

Perez, sıralamalarda daha iyisini alabileceklerini, bu yüzden hayal kırıklığı yaşadığını ancak düne göre her şeyin daha umut verici olduğunu söyledi.

Perez, "Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik. Ancak seansın sonunda durum ideal değildi. Son iki turda hemen arkamda Zhou vardı. İdeal değildi ancak dördüncü sıra da dünyanın sonu değil. Oradan oynayabiliriz. Yarın rekabetçi bir araca sahip olduğumuz sürece, iyi bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Cuma günü yaşanan sorun hakkında konuşan Perez, "Evet, sorunu bulduk. Umarın yarın her şey daha normal olur."

"Hepimiz benzer seviyedeyiz. Hepimiz çok az sürüş yaptık, bu açıdan yarış performansımız iyi olmalı. Umarım yarınki yarışta mücadelenin içerisinde oluruz."

"Aracın mevcut hali, dün sürdüğüme göre oldukça farklı ancak dünyanın sonu olmamalı. Hızlanmak kolay oldu. İyi bir stratejiye sahip olduğumuz, işlerin bizim lehimize olduğu sürece güçlü olmamız gerek."

"Dün araçta aerodinamik bir sorun vardı. Sorun parçaların takılma şekliyle alakalıydı. Sorun buydu." dedi.

Perez, hafta sonunun yağmurdan etkilenmesi nedeniyle yarış için yeterli sürüş yapamadıklarını ancak durumun herkes için aynı olduğunu söyledi.

Perez, "Kimsenin yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Yarına biraz bilinmeyenle gireceğiz. Bu, herkes için durumu biraz ilginçleştirecek."

"Kötü bir gün geçirip dördüncü olmak, dünyanın sonu değil çünkü yarın sadece 3 sıra kazanmam gerek. Bunu başarırsam iyi bir gün olacak!"

"İkinci çizgiden başlayacağım. İyi bir start alırsam, her şey çok farklı olabilir." dedi.