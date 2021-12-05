Hamilton: "Verstappen, Suudi Arabistan'daki hamleleriyle sınırı aştı"

Hamilton, Cidde Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Verstappen'le gergin bir mücadeleye girişti ve tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanıp, sezon finali öncesinde şampiyonada Hollandalı pilotu yakaladı.

Verstappen, ilk virajda Hamilton'la pozisyon savaşı verirken iki kez pist dışına çıktı ve bu yüzden pozisyonunu geri vermesi için FIA'dan iki kez talimat almak zorunda kaldı.

Ayrıca Verstappen, yol vermeye çalışırken son virajdan önce Hamilton'ın önünde yavaşladı ve İngiliz pilot ona arkadan çarptı. Bu olaydan aracın ön kanadında hasar oluştu.

Sonuç olarak Verstappen, pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için beş saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı ve damalı bayrağı, cezayla birlikte Hamilton'ın 11 saniye ardında ikinci sırada gördü.

Hamilton yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Kendi açımdan sakinliğimi korumam gerekiyor, fakat bunu yapmak gerçekten zordu."

"Hayatım boyunca birçok sürücüyle yarıştım, geride kalan 28 yılda çok farklı karakterlerle karşılaştım ve en üstte, sınırın üzerinde olan sadece birkaç isim var. Onlara kurallar bir nevi uygulanmıyor ya da onlar kuralları düşünmüyorlar."

"Bugün konuşmamı sadece pist üstünde yapmaya, aracımı beyaz çizgiler içerisinde tutmaya ve doğru şekilde mücadele etmeye çalışıyordum." dedi.

Verstappen'in sınırı aşan sürücülerden biri olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Sınırı kesinlikle aştığı ortada."

"Bu çocukla çarpışmaktan pek çok kez kaçındım. Her zaman temastan kaçan adam oldum, fakat bunu yapan taraf olmayı umursamıyorum çünkü başka bir gün savaşmak için hayatta kalman gerekiyor ve ben de öyle yaptım.” yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen ve Hamilton, bu sezon Monza ve Silverstone da dahil olmak üzere birçok kez temas yaşadılar. Hamilton ayrıca Verstappen'in yerini geri vermeye çalışırken aniden yavaşlamasını da anlamadığını söyledi. Hamilton, "O anda bilgi alamadım, bu yüzden neler olduğunu gerçekten anlamadım." "Birden geri düşmeye başladı ve sonra biraz hareket etti. Kendi kendime 'çılgınca bir taktik mi denemeye çalışıyor?' dedim." "Fakat sonra tam fren yapmaya başladığında, aniden mesaj geldi, frene o kadar sert bir şekilde bastı ki, neredeyse tamamen arkasına girecektim ve ikimizi de yarış dışı bırakacaktım." "Onun için, ikimizin de bitirmemesi çok önemli değil ama benim için ikimizin de bitirmesi gerekiyor. Bakalım, neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi. İki pilot, bitime bir yarış kala Abu Dhabi'ye eşit puanlarla gidiyor ve Verstappen, galibiyet fazlasıyla liderliğini koruyor. Son yarış sorulduğunda Hamilton, "Kendimi bir boks ringinde gibi hissediyorum ve mücadeleye hazırım." dedi.