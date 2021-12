Marko: "Kurallar farklı insanlar için farklı yorumlanıyor"

Tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si drama doluydu. Yarış içinde birçok kez sarı bayraklar, kırmızı bayraklar ve güvenlik araçları çıktı; Max Verstappen ile Lewis Hamilton ise birçok kez pist üstünde yan yana geldiler ve temas ettiler.

Bu olaylı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Mercedes pilotu Hamilton oldu. Yarışın ardından Verstappen ve Hamilton, pist üstünde yaşananları açıklamak üzere hakemlerle görüşmeye çağrıldılar.

Marko ise yarışın ardından verdiği ilk röportajlarda şunları söyledi: "Şu an verilere bakıyoruz. Bence Max'ın fren basıncının istikrarlı olduğunu kanıtlayabiliriz. Yani fren testi olayı saçma. Görünüşe göre Hamilton hareketini yanlış hesapladı."

"Hamilton da Max'ı pist dışına itti ancak görüşüne göre, standartlar burada biraz daha farklı. Tüm bunları kontrol ederek, uygun argümanlarla hakemlere gideceğiz."

"Max'ın bugün gösterdiği sürüş performansı, kendi adına konuştu. Ustaca bir performanstı. İkinci start inanılmazdı. Kurallar, 10 araç boyundan fazla fark olamayacağını söylüyor ancak Hamilton bunu yaptı ve lastiklerini starta daha iyi hazırladı."

"Bütün bunları verilerle kanıtlamak istiyoruz ancak görünüşe göre kurallar, farklı insanlar için farklı yorumlanabiliyor."

"Verilerin neler göstereceğini göreceğiz. Kararlar, kişiye bağlı, isteğe bağlı verilmiş kararlar değillerdi ancak farklı kararlardı."

"Burada rekabetçiydik ama koşullar, tüm yarış çılgıncaydı. Bu kadar çılgınca bir şey nadiren görülüyor. Ancak iyi bir tempoya sahibiz, burası Mercedes'in mekanıydı ve her şeyin bize karşı gittiğini söyleyebilirim. Belki de bu sonuçlar değişecek."

Mick Schumacher'in kazasının ardından çıkan kırmızı bayrakların kaldırılmasıyla birlikte yarışın ikinci startı verildiğinde, Hamilton, ilk sıradaki Verstappen'den daha iyi bir start aldı ve daha ilk viraja gelmeden Verstappen'i geride bıraktı.

İlk viraja girilirken Hamilton, Verstappen'in önündeydi ancak Verstappen geç frenledi ve ikinci virajda pist dışına taşarak, Hamilton'dan yerini geri aldı. Verstappen'in pistten taşmasıyla momentum kaybeden Hamilton, Esteban Ocon'a da geçilmişti.

Sonrasında arka tarafta yaşanan kazalardan dolayı bir kez daha kırmızı bayrak çıkmıştı.

İkinci kırmızı bayrak periyodunda FIA, Verstappen'in pistten taşarak avantaj sağlamasıyla mutlu değildi ve Red Bull cephesine tekliflerde bulunmaya başladılar.

FIA 3. startta Ocon, Hamilton, Verstappen sıralaması olmasını ve Verstappen'in pozisyonu Hamilton'a geri vermesini teklif etti. Red Bull da bunu kabul etti.

Marko, FIA'nın kendilerine tekliflerde bulunmasına şaşırmış.

Konu hakkında konuşan Avusturyalı, "Bu tamamen yeni bir durumdu. Kuralların bir yerde yazılı olduğunu düşünüyordum ve şimdi yarış içinde teklifler sunmaya başladılar."

"Max, Hamilton'a karşı sert sürerse ceza veriliyor ancak eğer Hamilton, Max'ı pist dışına iterse normal bir atak oluyor. Bu durum böyle devam edemez." dedi.

Yarışın ikinci startında ön tarafta işler karışmıştı ancak arka tarafta da kaos vardı. Sergio Perez, Charles Leclerc ile temas yaşadı ve bunun üzerine spin attı.

Dar bölümde arkadan gelen pilotlar Perez'den kaçmaya çalıştılar. George Russell yavaşlarken, Nikita Mazepin duramadı ve İngiliz pilota çarptı.

Bunun üzerine bir kez daha kırmızı bayraklar çıktı ve 3. kez durarak start alındı. Bu start öncesinde Esteban Ocon ve Lewis Hamilton sert lastiği tercih ederken; Verstappen'de orta hamur vardı.

Marko, orta hamura geçme kararlarını şöyle açıkladı: "Start için orta hamuru taktık, startta daha iyi olabilmek için orta hamuru taktık. Mercedes, startın ilk bölümünde bataryasından dolayı daha güçlü, bunu gördük. Biz de şansımızı startta kullanmamız gerektiğini biliyorduk yoksa zor olacaktı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images