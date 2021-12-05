Verstappen: ''Formula 1, yarıştan ziyade cezalarla ilgili''

Red Bull sürücüsü, Cidde cadde pistinde iki kez kırmızı bayrağın sallandığını olaylı geçen yarışı Hamilton'ın arkasında ikinci sırada tamamladı ve yarıştan sonra da, pist üzerinde avantaj kazanmasından dolayı gelen beş saniye ceza, yarışına eklendi.

Ayrıca, Hamilton'ın, Hollandalı sürücünün kendisine fren testi yaptığını iddia etmesi üzerine, Verstappen, 27. virajda ile bir olay sonrasında FIA Uluslararası Spor Kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla hakemler tarafından çağrıldı.

Red Bull, birinci virajda Hamilton'ın DRS destekli hamlesini engellemeye çalışırken birinci virajı açıktan dönen Verstappen'e, İngiliz sürücüyü önüne geçirmesi emrini verdi ve Hollandalı pilot son viraja girerkenki düzlüğün sonunda yavaşlayınca, Mercedes sürücüsü de Red Bull aracına çarptı.

Temastan sonra Hamilton'ın önünde kalan Verstappen, Mercedes'i önüne geçirme emrini yerine getirdi ve son virajda tekrar içeriye daldı.

Hollandalı pilot beş saniyelik ceza aldı ve orta hamur lastikleri de eskimeye başlayan Verstappen, Hamilton tarafından geçildi.

Verstappen, günün sürücüsü oldu ve damalı bayrağı geçtikten sonra yapılan röportajda, yarışın gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

''Neyse ki taraftarlar yarışla ilgili açık bir görüşe sahipler çünkü bugün yaşananlar inanılmazdı.''

''Ben sadece yarışmaya çalışıyorum ve bugünlerde bu spor yarıştan ziyade cezalarla ilgili.''

''Bana göre, bu Formula 1 değil ancak en azından taraftarlar keyif aldı.''

''Bugün her şeyimi verdim ancak yeterince hızlı değildik. Yine de, ikincilikle mutluyum.''

Yarıştan sonra da medyaya konuşan Verstappen, yarış kontrolün verdiği kararlara katılmadığını yeniden dile getirdi.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, "Çok fazla şey yaşandı. Onların tamamına katılmıyorum ancak durum bu. En azından pist üstünde denedim, her şeyimi verdim.''

Hollandalı pilotun hakemlere gitmesine neden olan, Hamilton'la arasındaki çarpışma sorulduğunda ise, Verstappen şu ifadeleri kullandı: ''Yavaşladım.''

''Onun geçmesini istedim, bu yüzden sağdaydım ancak o geçmek istemedi ve temas yaşadık.''

''Orada ne olduğunu çok anlamadım.''

Hem Hollandalı sürücü hem de İngiliz sürücü de şu anda 369.5 puana sahipler ve Abu Dhabi'de şampiyon belirlenecek.