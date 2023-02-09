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Perez: "DRS kuralındaki değişiklik büyük fark yaratmayacak"

Sergio Perez, sprint yarışlarda uygulanacak yeni DRS kuralının pek bir işe yarayacağına inanmıyor.

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Perez: "DRS kuralındaki değişiklik büyük fark yaratmayacak"
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Mevcut Formula 1 kurallarına göre DRS, starttan ya da yeniden starttan sonraki üçüncü turdan itibaren kullanılabiliyor.

Fakat Formula 1'in patronları, sürücülerin birbirlerini daha yakından takip edebilmesi amacıyla yeni bir kural deneyecek.

Buna göre DRS, artık starttan sonra üçüncü turda değil, ikinci turda aktif edilebilecek.

Bu kural tüm yarışlarda değil, sadece sprint yarışları için geçerli olacak ve sürücüler, hareketli arka kanadı normalden bir tur erken açabilecek.

Motorsport.com'a konuşan Sergio Perez'e bu konu soruldu ve Meksikalı pilot kuraldan haberi dahi olmadığını söyledi.

Meksikalı pilot, "Bunu ilk kez duyuyorum. Mühendislerimle uzun zamandır sprint yarışları hakkında konuşmamıştım."

"Fakat bu kuralla pek bir şeyin değişeceğini sanmıyorum."

"Sonuçta hepimiz yeni lastikler kullanacağız. Bizi lastik değiştirmeye zorlamadıkları sürece pek bir şey değişmeyecek." dedi.

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