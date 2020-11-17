Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'deki antrenman turlarında ve sıralama turlarında sorunlarla boğuştu.

Ancak yağmur altında geçen yarışta harika bir performansla galibiyete uzanmayı başardı.

Hafta sonu boyunca pisti ve şartları eleştirdiği için tepki gören Hamilton, pazar günkü yarışın ardından şöyle dedi: "Bu tür hafta sonlarından daha fazla görmek istiyorum. Bunun gibi daha zorlu koşullar olmalı. Bunun gibi fırsatlar ne kadar çok olursa, yapabileceklerimi o kadar çok gösterebilirim. Bugün hak vereceksiniz ki, sanırım saygıyı hak ediyorum. Özellikle meslektaşlarım bunun ne kadar zor olduğunu görebiliyorlar. Bugünün ne kadar zor olduğunu ve özellikle de bunun bir araba işi olmadığını anlayabiliyorlar."

"Bunu inanılmaz bir grup insanın desteği olmadan başaramazdım. Ama yanımda aynı araca sahip olmasına rağmen aynı sonucu elde edemeyen başka bir büyük sürücü var."

Sir Jackie Stewart gibi eski şampiyonlar, Hamilton'ı övmesine rağmen bunun büyük ölçüde Mercedes'in aracı sayesinde olduğunu söylüyorlar.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, his dog Roscoe, and the Mercedes team celebrate championship victory Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates with histeam after winning the race and securing his 7th championship Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton bunu da şöyle yorumladı: "Özellikle eski sürücülerden gelen bu ilginç yorumları fark ediyorum."

"Gerçekten ama gerçekten size söz veriyorum -umarım tutabilirim- 10, 20 yıl içinde bıraktığımda, geriye baktığımda burada olan bir sonraki nesli kucaklamak ve cesaret vermek istiyorum. Bu, ister Lando, İster George, ister Max isterse de kim olursa olsun. Onlara destek vereceğim."

"Bu işi yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ve bu dünyanın nasıl ilerlediğini de biliyorum."

"Elbette iyi bir takıma sahip olmalısınız ve elbette harika bir aracınız olmalı. Geçmişte buna sahip olmadan şampiyon olan hiçbir sürücü yok. Bu kartinge kadar diğerilerdi de öyle, doğru ekipmanlara sahip olmalısınız."

"İlk şampiyonluğumu hatırlıyorum mesela. Yarışıyordum ve kazanan çocuk Jenson Button'ın babasının ayarladığı roket motoruyla yarışıyordu. O zamanlar o motorlar gerçekten birer roketti."

"Sahip olduğum motorla... Bilirsiniz, ucuz, berbat bir motordu, beşinci el, yani bununla o çocuklara ayak uydurabilmemin bir yolu yoktu. 1992 veya 1993'te Kimbolton'daydı ve bir sonraki sınıfa geçiyordu, bu motorları satıyordu."

“Babamın bu 2000 poundluk motoru almak için evi yeniden ipotek etmek zorunda kaldığını hatırlıyorum... Ama o gün yaptığımız şey bendim, her şeyi kazanan bu çocuktu... Satın almak istediğimiz motoru araca koyduk ve her zaman pistte onun önündeydim."

“Yani elbette, ekipmana buna sahip olmalısın ve bu her zaman bu sporda olacak bir şey. Ama öyle olsa bile, onunla yaptığınız şey de gerçekten önemli ve umarım bugün bunu görebilirsiniz.”