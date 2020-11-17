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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Söyleyebileceğim yeni bir şey yok"

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Hulkenberg: "Söyleyebileceğim yeni bir şey yok"
Ekleyen:
, Editör

Gelecek yıl için Haas ve Red Bull'la görüştüğü iddia edilen Nico Hulkenberg, şimdilik geleceğiyle ilgili yeni bir haber olmadığını söyledi.

Nico Hulkenberg, geçen sezonun ardından Formula 1'den ayrıldı ancak COVID-19'a yakalanan Sergio Perez ve Lance Stroll'ün Racing Point'teki yerini alarak bu yıl bazı yarışlarda yer aldı.

Hulkenberg, Silverstone'daki ilk yarışta start alamadı ancak ikinci yarışta iyi bir performansla puan aldı. Ayrıca Stroll'ün yerini aldığı Nürburgring'de de son sıradan başlayıp harika bir performans gösterdi.

Alman pilotun adı 2021 için Red Bull ve Haas ile anılıyor.

Servus TV'ye konuşan Hulkenberg, "Evet, dün bir kontrat imzaladım! Yeni bir ev sözleşmesi" diyerek espri yaptı ve şöyle devam etti: "Şaka bir yana şu anda söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Her şey çok, çok sessiz."

"Haberler biraz sakinleşti ve gerçekten her şey netleşmesinin biraz daha vakit alacağını düşünüyorum."

"Bir kapının ne zaman açılacağı tamamen tahmin edilemez. Son sefer mesela tamamen kendiliğinden geldi. Elbette bunun gibi daha fazla örnek olabilir. Durumun ne kadar tahmin edilemez olduğunu biliyoruz, bu yüzden formda kalmaya devam ediyorum."

"Bu konuda oldukça rahatım. Dediğim gibi bu, benim elimde olan bir şey değil. Bu yüzden kendimi hazır tutuyorum ve elbette bir başka geri dönüş fırsatı, bir şans ortaya çıkmasını umuyorum."

"Elbette çok motive ve ateşlenmiş olacağım. Ama nihai karar alınana kadar biraz daha sabretmeye ihtiyaç var."

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, leaves the garage

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, leaves the garage

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kartlar masanın üzerinde. Elbette arka planda beni destekleyen insanlar var. Ama bu şeyleri, temasları genellikle kendim yapıyorum. Tabii ki bir şeyin mümkün olduğu insanlarla temas halindesiniz. Ama bunu her gün yapmıyorsunuz."

"Racing Point meselesi bir süreliğine bitti. Her şeye rağmen bazı mühendislerle temas halindeyim. Çünkü onları uzun süredir tanıyorum. Geri bildirimlerin ardından bazı şeyler değişti."

"Dönüp bakarsam, Nürburgring'deki koşullar özeldi ve bundan yararlanmaya çalıştım. Böyle durumları seviyorum. Q1'de sadece 3 tur attım ve sonra yarışa katıldım."

"Bunu bir fırsat olarak gördüm. Racing Point'in iyi bir aracı olduğunu biliyordum. Öyleyse ne kaybederdim ki? Zaten beklentiler de düşüktü. Koltuk ve tulumum hazırdı."

"Bundan sonra neler olacağını söylemek zor, her hafta sonu bir şeyin olmasını bekleyemem. Ama olabilir de. Mevcut durum çok öngörülemez. O yüzden kendimi zinde ve hazır tutmalıyım. Zaten öyle de yapıyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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