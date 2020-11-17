Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"

İngiliz pilot 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yedi şampiyonluk almayı başardı. 2007 ve 2016'da ise şampiyonluğu son yarışta kaybetti.

2010-12 yılları arasında Hamilton'la yarışan Jenson Button, İngiliz pilotun Türkiye'de elde ettiği galibiyet sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Button, “Lewis her zaman çok hızlıydı. Ancak Türkiye'deki yarış, geçiş yapmaktan çok stratejiyle ilgiliydi ve Lewis lastikleri nasıl çalıştıracağını bulmayı başardı. Bu yüzden daha güçlü oldu. Hamilton yarış esnasında stratejik düşünüyor. İşte yüzden yedi şampiyonluk kazandı ve bu, olağanüstü bir başarı."

"Lewis'in her zaman yeteneği ve inanılmaz bir hızı vardı. Beraber yarıştığımız dönemde, hız olarak her zaman ondan gerideydim. Ancak yarışta, o zamanlar çok güçlü olmadığı stratejiler sayesinde onun önüne geçmeyi başardım. Lewis sürekli öğreniyor ve yıllar içinde çok şey öğrendi. Bu kadar çok şampiyonluk kazanmış olmasından çok etkilendim."

"Hiçbir şey kazanmak kadar motive edici değildir. Sürücüler Formula 1'de uzun bir kariyere sahip oluyorlar ve eğer kazanırlarsa yarışmaya devam ediyorlar. Kazanamadığında işler çok daha zorlaşıyor ve bu noktada kariyeriniz genellikle sona eriyor."

"Lewis'in yakında emekli olacağını sanmıyorum. Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyor. Eminim bunu sevecek. Pilotlar her zaman rakamlara dikkat etmediklerini ve kimseyle kıyas yapmadıklarını söylerler, ancak Michael Schumacher ile aynı sayıda şampiyonluğa sahipseniz, bu tür karşılaştırmalar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar."

"Lewis ve Michael, karakterleri veya sürüş tarzları açısından birbirlerine benzemeyen olağanüstü kişilikler. Ancak ikisi de inanılmaz derecede yetenekli. Şimdi Lewis doğru takımda ve burası, Michael'ın rekorunu geçebileceği yer ve bunun önümüzdeki yıl olacağını düşünüyorum."

"2022'de düzenlemeler değişecek ve yarışlar gerçekten ilginç hale gelecek. Lewis ve Mercedes için geleceğin neler getireceğini merak ediyorum. Umarım iki yıl içerisinde takımların geri kalanı Mercedes'le mücadeleye dahil olabilir. O zaman spor daha iyi olacak ve Lewis, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Daniel Riccardo gibi rakiplere karşı mücadele etmesinin tadını çıkarabilecek."

"Sporun ihtiyacı olan şey bu: zafer için mücadele eden pilotlar." dedi.