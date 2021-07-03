Hamilton: "Red Bull'un cebinde daha fazla zaman var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında en iyi zamanı yapmayı başardı. Ancak Red Bull'un elini tam olarak açmadığı yorumları var.

Böyle düşünenlerin başında da Mercedes pilotu Hamilton geliyor. İngiliz pilot, cumartesi günü yine Red Bull'un ön tarafta olmasını bekliyor.

Hamilton, "Red Bull'un cebinde kesinlikle daha fazla şey var ama ileriye doğru birkaç küçük adım attık ve tek turda araç oldukça iyi hissettirdi. Bence ilk seans biraz zordu, bu hafta simülatördeki çalışmalarımıza dayanarak farklı ayar versiyonları deniyorduk ve araç yeterince iyi değildi. Denediğimiz bu ayalar pek fazla işe yaramadı."

"İkinci seansta, geçen haftayla benzer bir ayar versiyonuna geri döndük, birkaç [inci] ayar daha yaptık ve araç çok daha iyi hissettirdi. Muhtemelen artık çok fazla değişmeyeceğim. Çünkü genellikle bir şeyi iyileştirmeye çalıştığınızda, genel olarak her şey daha kötü bir hal alıyor. Yani bu akşam benim için sadece küçük değişiklikler olacak."

"Red Bull'un yine önümüzde olmasını bekliyorum fakat yarın aradaki farkı mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız." dedi.

Mercedes'in şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin de iyi başladıklarını ancak Red Bull'un daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

"İlginç bir gündü; bu hafta hem şasi hem de güç güç ünitesi tarafında performans bulmaya çalışmakla meşguldük ve doğru yönde bazı adımlar atmış gibi görünüyoruz."

"Koşullar geçen haftadan oldukça farklı. Daha soğuk hava ve daha soğuk pist, geçen haftaya kıyasla daha yumuşak olan bu lastiklerle baş etmeyi kolaylaştırıyor."

"Tek tur performansımız, lastiklerle ilgili iyi bir yol tutuş yakaladığımız için cesaret vericiydi. Bu, her zaman en yumuşak Pirelli lastiğiyle başardığımız bir şey değil, ama Red Bull'un yarın için cebinde daha fazla zaman olacağının gayet farkındayız."

Louis Hamilton, Mercedes W12, Vallteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius