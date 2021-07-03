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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: "Pozisyonlarımız temsili değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günkü sonuçlarının temsili olduğunu düşünmüyor.

Leclerc: "Pozisyonlarımız temsili değil"

Ferrari pilotları cuma günü oldukça ilginç bir günü geride bıraktılar. İlk seansta ikili, ikinci ve üçüncü sırada yer almıştı.

Ancak ikinci seansta Carlos Sainz 13. olurken, Charles Leclerc 16. sırada yer aldı ve kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Ferrari bu yıl, tek turda güçlü olmasına rağmen yarış temposunda geride kalıyordu. Ancak geçen yarışla beraber bu durum tersine çevrilmeye başladı.

Leclerc, cuma gününü şöyle yorumladı: "Açıkçası çok yoğun bir gündü çünkü programımız çok doluydu. Üzerinde çalışmamız gereken hâlâ pek çok şey var ve tur zamanımızın temsili olduğunu düşünmüyorum."

"Gelişmemiz gereken ana yer arka lastikler ve aracı da yarın için daha iyi hale getirmemiz gerekiyor."

"Ayrıca bu hafta sonu ilk kez C5 lastiği kullanıyoruz ve bu lastikten maksimumu almamız gerekiyor. Bunu yapacağımızı anlamalıyız."

"Yarış temposuna bakarsak, bence sağlam görünüyor, sıralama temposuna bakarsak daha ileri olmak için bir adım daha atmak lazım ki bunu henüz yapamadık. Üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve umarım yarın güçlü bir grid pozisyonu yakalayacağız."

Sainz da Ferrari'nin tek tur performansına odaklanmadığını, bunun yerine farklı programlar üzerinde çalıştığının altını çizdi.

"Açıkçası ilginç bir gündü. Bugün geçen haftaya çok benzer bir araçla piste çıktık, ancak rüzgar ve pist şartlarındaki değişiklik nedeniyle tamamen farklı hissettim."

"Farklı şeyler deniyorduk ve zaman tablosuna odaklanmıyorduk. Ana hedefimiz planımız üzerinde çalışmak, ayarlar denemek ve Pirelli'nin Silverstone'da getireceği yeni yumuşak lastiği ve yeni lastikleri anlamaya çalışmaktı."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Hamilton: "Red Bull'un cebinde daha fazla zaman var"

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