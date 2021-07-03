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Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in güçlü cuma günü tmeposunun ardından mücadelenin yine çok yakın geçeceğini işaret etti.

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

Red Bull, cuma günkü ilk seansta Max Verstappen'le zirvede yer alsa da, ikinci seansta Mercedes oldukça iyi turlar çıkardı.

Alman üretici, özellikle yumuşak lastikle daha fazla tempoya sahip gibi göründü ve Verstappen, her iki Mercedes sürücüsünün de gerisinde üçüncü oldu.

Christian Horner, Mercedes'in temposuna şaşırmadığını ve hafta sonunun bir kez daha çok yakın geçeceğini söyledi.

Mercedes'in cuma temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Horner, "Hayır, pek sayılmaz. Bence geçen hafta sonu da yine çok hızlıydılar. İlk seansta aslında iyiydik ve ikinci seans da bizim için sağlam geçti."

"Belki de ikinci seansta biraz daha fazlasına ortaya koymuş olabilirler. Fakat elimizde bir mücadele olduğunu biliyoruz. Önceki sekiz yarışta takımlar arasındaki mücadele çok yakındı. Bu yüzden bu hafta sonu tekrar olmayacağını düşünmek için hiçbir neden yok."

Sergio Perez, her iki seansta da ilk ona girmekte zorlandı ve zorlu bir cuma günü geçirdi.

Horner, Perez sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Onun tarafında ayarlar ve kullandığımız modlarla alakalı birkaç şey deniyoruz. Onunla olan durum, geçen hafta sonu da benzerdi ve üçüncü seansta büyük bir adım attığını gördünüz. Bu yüzden yarın yine öyle yapacağına eminim."

Sürücüler cuma günü Pirelli'nin Silverstone'dan itibaren kullanmayı planladığı yeni prototip lastiklerini kullandılar.

Horner bu konuda şöyle dedi: "Bence her şeyden önce Pirelli'nin hakkını vermek lazım. Azerbaycan'adan sonra çok hızlı bir tepki gösterdiler ve prototip lastikleri buraya getirdiler. Sürücülerden gelen ilk tepkiler oldukça pozitifti. Daha önce sahip oldukları şeyden farklı hissettirmiyordu. Umarım bu, olumludur. Yılın bu noktasında isteyeceğiniz son şey, bir takıma ya da diğerine yarayan değişiklikler yapılmasıdır. Fakat gördüğümüz kadarıyla, yani yaptığımız kısa sürüşte olumsuz bir şey yoktu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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