Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"

Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu Paul Ricard'da yapılan Fransa Grand Prix'sinden sonra Max Verstappen'in 12 puan gerisine düşmüştü.

Hollandalı pilot da bugün yapılan iki antrenman seansında da Red Bull'u birinci sıraya taşıyabildi. İkinci antrenmanda Hamilton, Mercedes'le çıkardığı en iyi turu görmüş olsa da, pist limitleri aşımından dolayı İngiliz pilotun turu silindi.

Bugünkü antrenmanlardan sonra konuşan Hamilton, antrenmanları şu şekilde özetledi: ‘’Normaldi. Bu hâlâ üzerinde çalıştığımız bir şey. Bugün güzel bir gündü ve pist harika.''

''Sanırım özellikle tek turda biraz daha yavaşız. Ancak genel olarak gün içinde araç sağlam hissettirdi. Bazı zayıf yönlerim vardı ve söylediğim gibi düzlüklerde zaman kaybediyoruz. Bu yüzen çalışmaya devam etmeliyiz ve bunları telafi etmeliyiz.’’

Lastik aşınmalarının ne derecede olduğu sorulan Mercedes sürücüsü, aşınma seviyelerinin beklediklerinden daha iyi olduğunu da ekledi.

‘’Çok kötü hissettirmedi. Aşınma var ancak birinci antrenmandan çok daha iyi. Beklediğimiz kadar kötü değil. Ancak diğerlerine kıyasla nerede durduğumuzu bilmiyorum.’’

İkinci seansı dördüncü sırada tamamlayan Hamilton, tüm gridin performansının çok yakın olduğunu ancak Red Bull'ları yenebilmenin zor olduğunu söyledi.

‘’Sanırım tüm gridin arası çok yakın. Red Bull’lar kesinlikle yenmesi zor araçlar. Motoru tamamen [performans anlamında] açtıklarında neler yapabileceklerini bilmiyoruz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bugün burada büyük problemler yaşamadım. Araçta da daha mutluyum.’’

Hamilton, son olarak da sıralama turlarından önce doğru adımlar atmaya çalışacağını ekledi.

‘’Doğru yönde doğru adımlar atabilmek için elimden geleni yapacağım ancak genel olarak araçtan her şeyi çıkarmaya çalışacağım. Yarın neler olacağını göreceğiz. Turlarımdan biri silindi ve bu tur onlara çok yakındı. Ancak söylediğim gibi, özellikle yarış temposunda çok güçlüydüler.’’