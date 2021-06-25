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Formula 1 Haberler

Aston Martin, Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışıyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull, Dan Fallows’un takımda “birkaç yıl daha” kalacağını söylemesinin ardından Aston Martin yeni teknik direktörleri Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışmakta" olduklarını açıkladı.

Aston Martin, Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışıyor"

Perşembe günü Aston Martin, teknik departmanında yeniden yapılanmaya gitmeyi planladığını duyurmuştu ve teknik bölüm başkanlığını üstlenecek olan Andrew Green’e bağlı olarak çalışacak bir teknik direktör atayacaklarını açıklamışlardı.

Bu takımın, 5 sene içinde dünya şampiyonu olma hedefi doğrultusunda atılan bir adımdı.

Ancak takım, yeni teknik direktörlerinin kim olduğunu açıklayana kadar, Red Bull cuma günü aerodinamik şefleri Dan Fallows’un kontratı bittiğinde Aston Martin’e katılacağını duyurdu.

Fallows, 2006’dan beri Red Bull için çalışıyordu. Ayrıca, takımın galibiyetler ve dünya şampiyonlukları kazanmasında da büyük rol oynadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Fallows’un takıma katkıları için onu överken, kontratı daha sona ermediği için “önümüzdeki birkaç yıl boyunca” Aston Martin’e katılmayacağını söyledi.

Cuma günkü FIA basın toplantısında konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Red Bull'un Fallows'un takımdan ayrıldığını duyurarak "onlara yardım ettiğini” söyledi.

Szafnauer, "Dün yeniden yapılanmayı duyurduk ve Dan'i zamanı geldiğinde duyuracaktık ancak Red Bull'un ne yaptığını biz kontrol etmiyoruz." 

"Dan'i duyurdukları için aslında onlara minnettarım. Ekibimize harika bir katkı sağlayacak. O, bizle aynı görüşleri paylaşan biri ve daha önce dünya şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Seb [Vettel]’i tanıyor."

Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium

Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium

Photo by: Sutton Images

“Bu yüzden Dan’in ekibimize katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Horner’ın, Fallows’un bir süre daha takımdan ayrılmayacağı hakkındaki yorumlarıyla ilgili görüşü sorulduğunda Szafnauer, “Hâlâ işe başlama tarihi üzerinde çalışıyoruz.”

Fallows, Green'e bağlı çalışacak üç isimden biri olacak. Diğer iki kişi ise performans şefi Tom McCullough ve gelecek yıl takıma katılacak olan mühendislik bölümü başkanı Luca Furbatto olacak.

Szafnauer, Fallows hakkında bir endişeleri olmadığını söyleyerek anlaşmanın “%100 imzalandığını ve kesin olduğunu” söyledi. Bu yüzden, bunun sadece “zamanla ilgili bir mesele olduğunu” dile getirdi.

Aston Martin takım patronu, “Bu bir maraton, sprint değil.”

“Bence önemli olan nokta doğru insanlarla anlaşmamız. Hızlı bir şekilde biri ile anlaşıp iyi bir iş çıkaramamak yerine doğru insanı takımınıza almayı tercih edersiniz.”

“Bu yüzden bu süreçte amacımız bizimle aynı görüşte olan ve yüksek performans gösteren insanları bulup onları takıma dahil etmek. Eğer biraz beklememiz gerekiyorsa, bu sürecin bir parçasıdır.” dedi.

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