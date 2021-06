Aston Martin, Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışıyor"

Perşembe günü Aston Martin, teknik departmanında yeniden yapılanmaya gitmeyi planladığını duyurmuştu ve teknik bölüm başkanlığını üstlenecek olan Andrew Green’e bağlı olarak çalışacak bir teknik direktör atayacaklarını açıklamışlardı.

Bu takımın, 5 sene içinde dünya şampiyonu olma hedefi doğrultusunda atılan bir adımdı.

Ancak takım, yeni teknik direktörlerinin kim olduğunu açıklayana kadar, Red Bull cuma günü aerodinamik şefleri Dan Fallows’un kontratı bittiğinde Aston Martin’e katılacağını duyurdu.

Fallows, 2006’dan beri Red Bull için çalışıyordu. Ayrıca, takımın galibiyetler ve dünya şampiyonlukları kazanmasında da büyük rol oynadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Fallows’un takıma katkıları için onu överken, kontratı daha sona ermediği için “önümüzdeki birkaç yıl boyunca” Aston Martin’e katılmayacağını söyledi.

Cuma günkü FIA basın toplantısında konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Red Bull'un Fallows'un takımdan ayrıldığını duyurarak "onlara yardım ettiğini” söyledi.

Szafnauer, "Dün yeniden yapılanmayı duyurduk ve Dan'i zamanı geldiğinde duyuracaktık ancak Red Bull'un ne yaptığını biz kontrol etmiyoruz."

"Dan'i duyurdukları için aslında onlara minnettarım. Ekibimize harika bir katkı sağlayacak. O, bizle aynı görüşleri paylaşan biri ve daha önce dünya şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Seb [Vettel]’i tanıyor."

Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium

Photo by: Sutton Images