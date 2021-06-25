Ferrari, henüz çözemediği lastik sorunu hakkında nasıl sakin kalıyor?

Başkalarını suçlamak, politik manevralar ve görevden alınmalar. Bunlar, geçmişte iki aracın da puan alamadığı ve birinin yalnız bir şekilde 16. sırada tamamladığı bir yarışın ardından Maranello'da yaşanabilecek şeylerdi.

Ancak Mattio Binotto'nun liderliği altında İtalyan organizasyonda yeni bir dönemdeyiz ve iki zeki ve sağduyulu pilotunun da yardımlarıyla Ferrari, teknik sorunlarını çözmeye odaklandı.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Paul Ricard ve Red Bull Ring arasındaki üç gününü takımla birlikte SF21'de neyin yanlış olduğunu ve neden bu aracın sıralama turlarındaki güçlü performanslarının ardından ön lastiklerini bu kadar çok kullandığını anlamaya harcadı.

Takım, bu hafta sonu da onlara yardımcı olabilecek çözümler ararken, her noktayı inceledi ve bu soruşturmada iki pilot da büyük rol oynadı.

Bu sene araçlardaki gelişimin büyük ölçüde dondurulması ve Ferrari'nin ana odağının 2022 projesi olması, mevcut aracı değiştirmek için çok az şeyle oynanabilmesine neden oluyor.

Yine de bu teknik probleme odaklanmak, hem takım hem de pilotlar için faydalı oldu. Motorsport.com'a konuşan Charles Leclerc de bunu doğruladı ve "Evet, kesinlikle" dedi.

Leclerc, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için enteresandı ama aynı zamanda bizim araçta ne hissettiğimizi hissetmeyen mühendisler için de enteresandı çünkü problemler bazen bizim araçtaki hissiyatımızla ortaya çıkıyor."

"Bu yüzden, onların sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilmeleri için sorunu en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz."

"Bu, oldukça faydalıydı. Bu sorunu tamamen anlayarak, çözüm bulabilmek ne kadar zaman alacak göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Carlos Sainz ise şunları söyledi: "Aslında çok enteresan birkaç gündü. Maranello'daki üç günde bu kadar büyük bir takımın bu büyük soruşturmayı başlatması ve yüzleştiğimiz bu problemi çözmek adına planlar oluşturulması oldukça enteresandı."

"Bütün fabrikayı birlikte çalışırken görmek, her departmanın kendi düşüncelerini ve teorilerini belirtmesini görmek güzeldi."

"Çözümler? Orta vadeli, kısa vadeli ve uzun vadeli planlar oluşturduk. Kısa vadeli plan, sorunu azaltmak üzerine, uzun ve orta vadeli planlar ise sorunu tamamıyla çözmek üzerine kurulu."

"Yani, enteresan bir süreç olacak ve umuyorum ki lastik sorunlarımızı çözmek için oluşturduğumuz planlarımıza yavaştan başlayabiliriz."

Binotto'nun Paul Ricard'daki yarışın ardından belirttiği gibi İtalyan takım, Fransa'da 2019 senesindeki yarışta da ön lastiklerinde ufalanma sorunu yaşamıştı.

Hatta bu sorun, Ferrari aracının o seneki özelliklerinden biri olarak kalmış ve takım belli başlı pistlerde sorun yaşamıştı.

Sainz da bunun altını çizdi ve ekledi: "Bunun takım için son birkaç senedir süre gelen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Aralık ayında buraya geldiğimde, benimle bu problem hakkında konuştular ve ben bu konuyu geçtim. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim, yeni lastiklerle çoğu şeyin değişeceğini düşünmüştüm."

"Ancak Bahreyn'den bu yana araçta lastiklerle alakalı bizim anlamadığımız bir şeyler yaşandığı açıktı. Bunu neredeyse hemen anladım. Ön taraftaki sınırlama, neredeyse her yarışa giderken aklımızın bir köşesindeydi."

"Bence Portimao'da benle birlikte bu sorunu görebiliyordunuz ve sonrasında Fransa'da da bu sorunu açıkça görebilirdiniz. Bu, büyük bir sorun ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc ise Sainz'ın yorumlarına ek olarak şunları söyledi: "Bu geçmişte de bizimle olan ve üzerinde fazlasıyla çalıştığımız bir sorundu. Elbette pazar günü, bu sorunu diğer pistlerde kıyasla daha çok gördük ve bunun tam olarak neden olduğunu anlamamız gerek."

Ferrari, Avusturya'da yer alan üst üste iki yarışı, uzatılmış bir test seansı olarak kullanacak. 6 gün boyunca kullanabilecek bir pist ve kısa bir tur, onların çokça iş yapmasını sağlayacaktır.

Leclerc de bu görüşte. Monakolu pilot, "Böylesine zorlu bir hafta sonunun ardından aynı pistte iki kez yarışmak, bizim için büyük bir şans. Fransa'dakilerle aynı hamurları kullanmayacağız ama yine de gelecek iki hafta sonunda öğrenilebilecek çok şey olduğunu düşünüyorum."

"Umarım çok yağmur yağmaz ama yağmurun yakınlarda olduğunu biliyorum. Umalım ki yağmur yağmasın ve biz de sezonun geri kalanı için iyi bir çalışma yapalım."

Leclerc'in bu konudaki dilekleri kabul olmuşa benziyor çünkü cuma günü yağmur yağmadı hatta oldukça güneşliydi.

Sainz ise güneşli bir havayı tercih edeceklerini belirtse de yağmurun ardından kuruyan bir pistin de soruşturmalarına yardımcı olabileceğini ifade etti.

"Eğer bu sıcaklıklarda [hava güneşliydi] piste çıkıp, tur atsaydık; bence problem önlerden çok arkalarda yaşanırdı ve arka tarafta sınırlamalar olduğunda, bu konuda diğerlerine göre daha dengeli duruyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

"Bulutlar gelirse, yağmur başlarsa ve hava kurursa; işte o zaman ön lastiklerde ufalanma sorunu ortaya çıkıyor. "Bu tür koşullar, her zaman ön tarafta daha sınırlı kalmanıza neden oluyor ve biz de burada zayıf kaldığımızı biliyoruz. Eğer yağmur gelirse, sorun olmaz çünkü bu hafta sonu takım olarak zaten birkaç şey deneyeceğiz."

"Çetrefilli koşullarda piste çıkarak, her şey aynı mı yoksa herhangi bir gelişim göstergesi var mı görmek enteresan olurdu."

"Normalde, en stabil hava durumunu isteriz çünkü böyle olduğunda, pistte 6 günününüz. Pist kısa ve çokça tur atabiliyorsunuz yani çokça test yapabiliyorsunuz. Ancak maalesef yarın [Cuma] günü fırtınalı geçecek gibi duruyor. Fakat durum böyle olsa da sorunlarımızı azaltmayı hedeflediğimiz bir plan oluşturuyoruz."

Red Bull Ring'in Ferrari'ye aradığı cevapları bulma konusunda yardımcı olup olmayacağını henüz bilinmiyor.

Açık olan şey ise takımın pozitif bir biçimde çalıştığı ve Binotto'nun ortamı sakinleştirdiği. Bu sporda, çoğunlukla başarılarınızdan çok başarısızlıklarınızdan daha çok şey öğrenirsiniz.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images