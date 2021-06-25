Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Bulunduğumuz yer güzel fakat sonuçlar gerçeği yansıtmıyor" Sonraki / Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"
Formula 1 Analiz

Ferrari, henüz çözemediği lastik sorunu hakkında nasıl sakin kalıyor?

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Geçmişte, Fransa GP gibi yarışların Ferrari F1 takımında kargaşa yaratacağı dönemler vardı.

Ferrari, henüz çözemediği lastik sorunu hakkında nasıl sakin kalıyor?

Başkalarını suçlamak, politik manevralar ve görevden alınmalar. Bunlar, geçmişte iki aracın da puan alamadığı ve birinin yalnız bir şekilde 16. sırada tamamladığı bir yarışın ardından Maranello'da yaşanabilecek şeylerdi. 

Ancak Mattio Binotto'nun liderliği altında İtalyan organizasyonda yeni bir dönemdeyiz ve iki zeki ve sağduyulu pilotunun da yardımlarıyla Ferrari, teknik sorunlarını çözmeye odaklandı. 

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Paul Ricard ve Red Bull Ring arasındaki üç gününü takımla birlikte SF21'de neyin yanlış olduğunu ve neden bu aracın sıralama turlarındaki güçlü performanslarının ardından ön lastiklerini bu kadar çok kullandığını anlamaya harcadı. 

Takım, bu hafta sonu da onlara yardımcı olabilecek çözümler ararken, her noktayı inceledi ve bu soruşturmada iki pilot da büyük rol oynadı. 

Bu sene araçlardaki gelişimin büyük ölçüde dondurulması ve Ferrari'nin ana odağının 2022 projesi olması, mevcut aracı değiştirmek için çok az şeyle oynanabilmesine neden oluyor.

Yine de bu teknik probleme odaklanmak, hem takım hem de pilotlar için faydalı oldu. Motorsport.com'a konuşan Charles Leclerc de bunu doğruladı ve "Evet, kesinlikle" dedi. 

Leclerc, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için enteresandı ama aynı zamanda bizim araçta ne hissettiğimizi hissetmeyen mühendisler için de enteresandı çünkü problemler bazen bizim araçtaki hissiyatımızla ortaya çıkıyor."

"Bu yüzden, onların sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilmeleri için sorunu en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz."

"Bu, oldukça faydalıydı. Bu sorunu tamamen anlayarak, çözüm bulabilmek ne kadar zaman alacak göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari in the Press Conference

Charles Leclerc, Ferrari in the Press Conference

Photo by: FIA Pool

Carlos Sainz ise şunları söyledi: "Aslında çok enteresan birkaç gündü. Maranello'daki üç günde bu kadar büyük bir takımın bu büyük soruşturmayı başlatması ve yüzleştiğimiz bu problemi çözmek adına planlar oluşturulması oldukça enteresandı."

"Bütün fabrikayı birlikte çalışırken görmek, her departmanın kendi düşüncelerini ve teorilerini belirtmesini görmek güzeldi."

"Çözümler? Orta vadeli, kısa vadeli ve uzun vadeli planlar oluşturduk. Kısa vadeli plan, sorunu azaltmak üzerine, uzun ve orta vadeli planlar ise sorunu tamamıyla çözmek üzerine kurulu."

"Yani, enteresan bir süreç olacak ve umuyorum ki lastik sorunlarımızı çözmek için oluşturduğumuz planlarımıza yavaştan başlayabiliriz."

Binotto'nun Paul Ricard'daki yarışın ardından belirttiği gibi İtalyan takım, Fransa'da 2019 senesindeki yarışta da ön lastiklerinde ufalanma sorunu yaşamıştı. 

Hatta bu sorun, Ferrari aracının o seneki özelliklerinden biri olarak kalmış ve takım belli başlı pistlerde sorun yaşamıştı. 

Sainz da bunun altını çizdi ve ekledi: "Bunun takım için son birkaç senedir süre gelen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Aralık ayında buraya geldiğimde, benimle bu problem hakkında konuştular ve ben bu konuyu geçtim. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim, yeni lastiklerle çoğu şeyin değişeceğini düşünmüştüm."

"Ancak Bahreyn'den bu yana araçta lastiklerle alakalı bizim anlamadığımız bir şeyler yaşandığı açıktı. Bunu neredeyse hemen anladım. Ön taraftaki sınırlama, neredeyse her yarışa giderken aklımızın bir köşesindeydi."

"Bence Portimao'da benle birlikte bu sorunu görebiliyordunuz ve sonrasında Fransa'da da bu sorunu açıkça görebilirdiniz. Bu, büyük bir sorun ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc ise Sainz'ın yorumlarına ek olarak şunları söyledi: "Bu geçmişte de bizimle olan ve üzerinde fazlasıyla çalıştığımız bir sorundu. Elbette pazar günü, bu sorunu diğer pistlerde kıyasla daha çok gördük ve bunun tam olarak neden olduğunu anlamamız gerek."

Ferrari, Avusturya'da yer alan üst üste iki yarışı, uzatılmış bir test seansı olarak kullanacak. 6 gün boyunca kullanabilecek bir pist ve kısa bir tur, onların çokça iş yapmasını sağlayacaktır.

Leclerc de bu görüşte. Monakolu pilot, "Böylesine zorlu bir hafta sonunun ardından aynı pistte iki kez yarışmak, bizim için büyük bir şans. Fransa'dakilerle aynı hamurları kullanmayacağız ama yine de gelecek iki hafta sonunda öğrenilebilecek çok şey olduğunu düşünüyorum."

"Umarım çok yağmur yağmaz ama yağmurun yakınlarda olduğunu biliyorum. Umalım ki yağmur yağmasın ve biz de sezonun geri kalanı için iyi bir çalışma yapalım."

Leclerc'in bu konudaki dilekleri kabul olmuşa benziyor çünkü cuma günü yağmur yağmadı hatta oldukça güneşliydi. 

Sainz ise güneşli bir havayı tercih edeceklerini belirtse de yağmurun ardından kuruyan bir pistin de soruşturmalarına yardımcı olabileceğini ifade etti.  

"Eğer bu sıcaklıklarda [hava güneşliydi] piste çıkıp, tur atsaydık; bence problem önlerden çok arkalarda yaşanırdı ve arka tarafta sınırlamalar olduğunda, bu konuda diğerlerine göre daha dengeli duruyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

"Bulutlar gelirse, yağmur başlarsa ve hava kurursa; işte o zaman ön lastiklerde ufalanma sorunu ortaya çıkıyor. "Bu tür koşullar, her zaman ön tarafta daha sınırlı kalmanıza neden oluyor ve biz de burada zayıf kaldığımızı biliyoruz. Eğer yağmur gelirse, sorun olmaz çünkü bu hafta sonu takım olarak zaten birkaç şey deneyeceğiz."

"Çetrefilli koşullarda piste çıkarak, her şey aynı mı yoksa herhangi bir gelişim göstergesi var mı görmek enteresan olurdu."

"Normalde, en stabil hava durumunu isteriz çünkü böyle olduğunda, pistte 6 günününüz. Pist kısa ve çokça tur atabiliyorsunuz yani çokça test yapabiliyorsunuz. Ancak maalesef yarın [Cuma] günü fırtınalı geçecek gibi duruyor. Fakat durum böyle olsa da sorunlarımızı azaltmayı hedeflediğimiz bir plan oluşturuyoruz." 

Red Bull Ring'in Ferrari'ye aradığı cevapları bulma konusunda yardımcı olup olmayacağını henüz bilinmiyor.

Açık olan şey ise takımın pozitif bir biçimde çalıştığı ve Binotto'nun ortamı sakinleştirdiği. Bu sporda, çoğunlukla başarılarınızdan çok başarısızlıklarınızdan daha çok şey öğrenirsiniz.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

 

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Bulunduğumuz yer güzel fakat sonuçlar gerçeği yansıtmıyor"

Önceki haber

Verstappen: "Bulunduğumuz yer güzel fakat sonuçlar gerçeği yansıtmıyor"

Sonraki haber

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

4 s
2
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

6 s
3
Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

2 s
4
Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

8 s
5
Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

4 s
Son Haberler
Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir
F1

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

16dk
AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor
F1

AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor

1 s
Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"
F1

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"

2 s
Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
F1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

2 s
Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
F1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

4 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı” Styrian GP
Formula 1

Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu Styrian GP
Formula 1

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın Styrian GP
Formula 1

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi
Formula 1 Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

Son Haberler

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir
Formula 1 Formula 1

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"
Formula 1 Formula 1

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.