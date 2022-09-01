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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton: "Mercedes, Spa'daki motorumu tamir edebileceğini düşünüyor"

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde Fernando Alonso ile yaşadığı temas sonucunda hasar alan motorunun tamir edilebileceğini düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Hamilton: "Mercedes, Spa'daki motorumu tamir edebileceğini düşünüyor"
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Hamilton ve Alonso, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışın ilk turunda Les Combes Şikanı'nın ilk bölümünde temas yaşamışlardı ve temasın etkisiyle birlikte Hamilton'ın Mercedes'i havaya uçmuştu. 

Hamilton, havalanmasının ardından yere indiğinde 45G'lik bir kuvvette maruz kaldı ve kaçış alanına girdi. İngiliz pilotun aracının su basıncı düşüyordu çünkü aracından soğutucu sıvısı fışkırıyordu ve bu, Alonso da dahil olmak üzere birçok aracı etkilemişti. 

Mercedes, sonrasında Hamilton'dan aracı durdurmasını ve yarışı bırakmasını istemişti çünkü soğutma sıvısı gitmişti ve motordaki dereceler hızlıca yükseliyordu bu da motorun hasar alabileceği anlamına geliyordu. 

Mercedes, yarışın sonrasında Hamilton'ın motorunun tamir edilip edilemeyeceğini görmek için incelemelere başladı. Eğer Spa'daki motor kullanılamaz hâldeyse, Hamilton 2022 sezonunu tamamlamak için motor havuzuna yeni bir motor almak zorunda kalacak. 

Spa'da kullanılan ve tamamen yeni olan güç ünitesi, Hamilton'ın bu yılki 4. güç ünitesiydi. Yani Hamilton havuzuna yeni bir motor eklerse, grid cezası alacak. 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hollanda GP öncesindeki basın toplantısında konuşan Hamilton, motorun kurtarılabileceğini düşünse de motor şu anda Brixworth'te incelendiğinden dolayı bu hafta sonu farklı bir motorla yarışacak. 

"Bütün aracı kontrol ettiler ve motoru kullanabileceğimizden emin olmak adına motorun üzerinde çalışıyorlar. Bence o motoru yeniden kullanabileceğim. Spa'daki motoru bu hafta sonu kullanmayacağız çünkü hâlâ onarılıyor. Gelecekte kullanıp kullanamayacağımızı yakında göreceğiz."

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Aracın içinde, kaza anında belli bir yük aşıldığında tetiklenen bir sensör bulunuyor ve bu sensör tetiklediğinde, pilotların medikal merkeze gitmesi gerekiyor. Hamilton'ın kazasında bu sensör tetiklenmişti ancak İngiliz pilot fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtiyor.

7 kez dünya şampiyonu pilot, "İyi hissediyorum. Fizik tedavi ve gerilme çalışmaları yapıyorum, neyse ki iyiyim." dedi. 

Araçtaki sensör tetiklense de Hamilton, kazanın ardından ilk olarak medikal merkeze gitmeyi reddetmişti ve FIA'dan bu konuda uyarı almıştı. 2022'de büyük kuvvete maruz kalınan kazalardan çıkan pilotlardan bazıları da medikal merkeze gitmek istememişlerdi ve FIA, bu konuda sinirliydi. 

 

 

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