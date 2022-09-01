Mercedes, sıralama ve yarış temposu arasındaki farkı hâlâ "tamamen anlamıyor"

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Russell, Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanmış ve yarışı da takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın arkasında 3. sırada tamamlamıştı.

W13'ün verilerinin analiz edilebileceği uzun bir yaz arası geride kalsa da Belçika Grand Prix'sinde W13'ün istikrarsız form grafiği devam etti.

Russell, Macaristan'da pole almasının ardından Belçika'da sıralama seansını 8. sırada tamamladı. Hamilton, ise takım arkadaşının bir sıra önünde 7. sırayı aldı. Russell, grid cezalarının da yardımıyla birlikte yarışı 4. sırada tamamlayabildi.

Hollanda GP öncesinde basının sorularını yanıtlayan Russell, W13'ün tam potansiyeline ulaşabilmek için ne yapmaları gerektiğini anlamakta hâlâ zorlandıklarını doğruladı.

"Yarış tempomuzun daha güçlü olması bu yıl bize ait bir özellik oldu. Dürüst olmak gerekirse, sıralama temposuyla yarış temposu arasında neden böyle bir fark var hâlâ bilmiyoruz. Orta sıralara baktığınızda, sıralama turlarında sıklıkla Alpine ya da McLaren'a geçiliyoruz."

"Yani neredeyse Alex [Albon] bile geçen hafta sıralama turlarında bizi geçecekti. Yarışta ise gerçekten güçlü tempo gösterdik."

"Üçüncü sırayı alamadığım için oldukça hayal kırıklığına uğradım. Bazı şeyleri farklı yapsaydım, bu mümkün olabilirdi."

"Sadece tek tur temposunda yaşadığımız sorunları çözmemiz gerek."

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Son stint'te çok zorladım ve Carlos'u yakaladığımda lastiğim kalmamıştı. Belki de lastikleri biraz daha korumak için yeterli tempom vardı. Sadece onu 1-2 tur sonra yakalardım."

"Bence yine de Pazar günü olayların nasıl geliştiğiyle nispeten mutlu olabiliriz. Ancak cuma ve cumartesi performansımızın nereye gittiğini anlamamız gerekiyor."

Hamilton, sıralama turlarında Max Verstappen'in 1.8 saniye gerisinde kalmıştı. Russell ise takım arkadaşının neredeyse 0.3 sn gerisindeydi.

Russell'a Red Bull'la aradaki 2 saniyelik farkın nerede oluştuğu soruldu. Russell, genel olarak bir yere basma gücü eksikliği olduğunu söyledi.

"Pazar gününe geldiğimizde, her şey biraz daha eşit gibi. Pazar günü ortalama olarak Red Bull'un 0.3-0.4 sn gerisindeyiz. Biraz daha yere basma gücü bulup, aracımızı biraz daha verimli yapmamız lazım. Böylelikle düzlüklerde çok zaman kaybetmeyiz."

"Ancak sıralama turlarını ilk 10'un sonlarında tamamladığımızda bu bizi çetrefilli bir pozisyona koyuyor. Lastikler, birçok takım için hassas bir nokta oldu."

"Sadece tek turda araçtan daha çok performans çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız."