Leclerc: "Red Bull, sürüş yüksekliği yüzünden daha hızlı değildi"

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F1, yaz arasından Belçika Grand Prix'si ile döndü ve Belçika hafta sonuna Red Bull'un, özellikle de Verstappen'in temposu damga vurdu.

Araçların ne kadar dalgalanma yaşayabileceğini ve esnek tabanları kontrol altına almak amacıyla yayınlanan ve Belçika GP ile devreye giren direktifin Red Bull ve Ferrari'yi etkilemesi bekleniyordu. Ancak Red Bull adeta bir seviye atlamıştı ve hafta sonu boyunca kendi sınıfındaydı.

Ferrari, Belçika'da tüm hafta sonu Red Bull'dan daha yavaştı ve performans anlamında özellikle Max Verstappen'e yanıt veremedi.

Hollandalı pilot, 14. sıradan başladığı yarışı yaklaşık 18 saniyelik bir farkla kazanmayı başardı. Leclerc ise olaylı bir yarış geçirdi.

15. sıradan başladığı yarışın ilk turunda 9. sıraya kadar çıkan Leclerc, ilk turun sonlarında Max Verstappen'in vizör filminin sağ fren kanalına sıkışmasından ötürü pite gelmek zorunda kalmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu pitten sonra geri yükselen ve yarışı 5. sırada götüren Leclerc, yarışın sonunda ise en hızlı tur puanını alabilmek adına yumuşak lastiklere geçti.

Ancak Leclerc, yumuşak lastik için pite geldiğinde pit yolu hız sınırını aşıp 5 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışı 6. sırada tamamladı.

Kendisi için istediği gibi geçmeyen Belçika GP'den neler öğrendikleri sorulan Leclerc, "Ferrari'nin bu yarıştan öğrendiklerinin Monza için önemli olacağını" düşünüyor.

'"Yarış üzerine konuştuk. Normalde yaptığımız bazı çalışmaları ve süreçleri tamamladık ve bunlardan dersler alacağız. Bence anlamamız gereken en önemli şey Red Bull'la aramızdaki performans farkı. Spa'daki en büyük fark buydu."

"Bence benim farkın neden bu kadar büyük olduğuna dair birkaç cevabım var ya da hangi yönde gitmemiz gerektiğinde dair fikirlerim. Göreceğiz."

"Spa'da öğrendiğimiz şeyleri burada kullanamayız ama Monza için önemli olacaklar."

"Geçen yıl Fransa'da yaşadığımız lastik sorunları ile bu yıl Spa'da yaşadığımız lastik sorunları aynı değildi. Geçen yıl Fransa'da durum lastiklerle, lastik yönetimiyle alakalıydı. Bu yıl Spa'da ise durum genel olarak performansla alakalıydı. Red Bull, bizden çok daha hızlıydı. Orta sırayla bizim aramızdaki farka bakıldığında biz tempo anlamında çok farklı değildik."

"Bence yeni direktif bize daha çok zarar vermedi. Yani en azından takım olarak böyle olduğunu düşünmüyoruz. Elbette görüp öğrenmemiz gerekecek. Ancak Spa'da devreye giren direktifin bizden performans aldığını düşünmüyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images



Red Bull'un Spa'daki hızını birçok farklı faktöre bağlayan oldu. Red Bull takım patronu Christian Horner ise takımın Eau Rouge virajında sürüş yüksekliği açısından verdikleri ödünler sayesinde çok hızlı olduğunu düşünüyordü.

Leclerc'e göre, Ferrari ile Red Bull arasındaki farkın sebebi sürüş yüksekliği değil.

"Yani onların hızlı olmasını sağlayan birkaç şey vardı ve sürüş yüksekliği bu yıl çok önemli ama bence çözüm sürüş yüksekliği değil."

"Bence durum sürüş yüksekliğinden daha çok takım olarak farklı bir yönde gitmeyi tercih etmemizle alakalı. Fakat elbette tam olarak doğrulayamıyoruz. Bize aradaki farkın kaynağının bu olduğunu düşündüren birçok şey var."

"Eğer Monza'da performans anlamında Red Bull'a biraz yaklaşabilirsek, bu bir şeyler anladığımızı gösterir."