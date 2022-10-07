Hamilton: "Islak zeminde topladığımız verilerden çıkarılabilecek dersler var"

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2010'ların dominant gücü Mercedes, son yıllarda diğer pek çok pistte olduğu gibi Suzuka'da da rakipsizdi, nitekim 2014'ten bu yana düzenlenen tüm Japonya GP'lerinde galibiyet gümüş oklara gitti.

Son olarak 2019'da düzenlenen mücadelede Valtteri Bottas ile galibiyete ulaşan takımın serisi bu yıl bozulabilir, nitekim pist Mercedes'ten ziyade Ferrari'ye ve her koşulda gücünü korumayı başaran Red Bull'a daha çok uyuyor.

Her şeye rağmen sezon bitmeden galip gelmek isteyen takım, ıslak zeminde gerçekleşen Cuma antrenmanlarında gayet iyi bir performans gösterdi ve ikinci antrenmanları George Russell liderliğinde ilk iki sırada tamamladı.

Güçlü göründüğü ve birçok kez en iyi sektör zamanlarını elde ettiği seans hakkında yorumlarını paylaşan Hamilton, ıslak zeminde topladıkları verilerden çıkarılacak dersler olduğunu düşünüyor.

Hamilton, "Bugün çok bunaltıcı bir hava vardı: gri ve ıslak. Biraz sürüş yaptık ama sanırım hafta sonunun geri kalanında yağış olmayacak.

"Ancak topladığımız verilerden yine de bir şeyler çıkarabiliriz, örneğin bazı ayarlar, lastik aşınması düzeyleri, lastik sıcaklıkları gibi. Ayrıca yere basma gücü yükleri ve diğer herkesin hangi kanat seviyesinde olduğuna dair veriler de mevcut."

"Olumlu taraftan bakacak olursak, bugün lastikleri iyi zamanlarda değiştirdik, bu yüzden yavaş görünmedik. Bu da oldukça iyi bir şey."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, her ne kadar bu pistte dört kez galip gelse de bu pistle özdeşleşmiş bir isim değil, fakat söz konusu Suzuka olduğunda tüm pilotların tabiri caizse "önlerini iliklediğini" söyleyebiliriz; burası gerek atmosferi, gerek pistin kendisi, gerek değişken koşullarıyla önemli bir meydan okuma.

Dolayısıyla Hamilton, rekabetçi olup olmayacaklarını bilmese dahi Japonya'ya dönmelerinden ötürü heyecanlı.

İngiliz pilot, "[Suzuka] her zaman çok özel bir pist. Daha ilk turunuzu atarken tüm efsaneleri düşünmeye başlarsınız, son şikana geldiğinizde ise kendinizi bir anda Ayrton [Senna] ve [Alain] Prost'un kazasını düşünürken bulur geçmişi olan bir virajdan geçtiğinizi fark edersiniz. Geçmişi düşündüğünüzde, şu anda burada olduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu da düşünürsünüz."

"Bunun dışında taraftarları görmek harika ve pist sürüş için oldukça ideal. Yani hafta sonu halen gayet eğlenceli -sadece kuru olduğu zamanki kadar eğlenceli değil!"

"Ne beklemem gerektiğine yönelik hiçbir fikrim yok, gerçekten. Kuru zeminde Ferrari ve Red Bull'ların oldukça hızlı olacağını düşünüyorum, bunun dışında hiçbir fikrim yok."

"Umarım hızlı oluruz, her hafta bunu umut etmeye devam ediyorum." dedi.