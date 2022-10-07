Ferrari, Japonya GP için tabanda güncelleme yaptı

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Ferrari, hazırlamış olduğu bu tabanı Belçika GP'de hayata geçen yeni teknik kurallardan önce ayarlar açısından daha farklı bir şekilde kullanmayı planlıyordu. Bu açıdan Ferrari'nin, yeni kurallara göre tabanın daha fazla performans verip vermediğini anlaması gerekiyordu.

Ferrari, Japonya GP öncesinde tabanı aynı gelişim yolu doğrultusunda güncelleyerek yeniden piste çıkardı.

Takım, tabanın kaplamalarında, taban altında değişiklik yaptı. Tabandaki metal destek kolunun yeniden konumlandırılması, tabanın belli noktalarındaki esnekliğinde de değişiklik olduğunu işaret ediyor.

Daha önceden daha uzun olan ve tabanın dış kısmına bağlanan metal destek kolu, Japonya GP güncellemesinde kısaltıldı ve daha içerideki rampa bölümüne bağlandı.

Bu, tabanın arka tekerleğin ön kısmına gelen dış kısmında daha fazla otonomluk sağlayacak ve takım bu sayede esnekliği kullanarak aerodinamik performansı arttırmaya çalışacak.

Diğer taraftan Ferrari, tabanın ön kısmında en dışarıda yer alan çitin şeklinde değişiklik yaptı. Aşağıdaki resimde yeşil çizgi ile gösterilen bölümde, dış çitteki kesiğin (iç resim eski olan tasarım) daha fazla kesildiği görülüyor.

Buna paralel olarak tabanın uç kısmındaki önlük kısmının uzunluğunda, ayırıcıda ve önlük kanadında da değişiklik yapıldı.

Ferrari F1-75 floor fence comparison Photo by: Uncredited

Bu değişikliklerin o bölgedeki hava akış yapılarında değişiklik yapması ve Belçika GP'den bu yana, yapılan değişiklikler sonucu sürüş yüksekliği hassasiyetinde oluşan sorunların azalmasına yardımcı olması bekleniyor.

Ancak daha da önemlisi, bu değişiklikler hava akımının aşağı doğru yönlendirilmesinde yardımcı olacak.

Aracın dış yüzeyindeki değişiklikleri açıklamak daha kolay olsa da şimdilik tabanın alt kısmındaki değişiklikleri söylemek mümkün değil.

Ancak Ferrari son dönemde diğerlerinin yaptıkları güncelleme yolunu takip ettiyse, bu durumda yapılan güncellemelerin taban altındaki buz pateni tarzı kanadın çalışmasını daha da güçlendireceğini söyleyebiliriz.

Diğer takımlar, aerodinamik yeteneklerini daha da geliştirmek ve taban altı tünellerinden ve difüzörden ek performans elde etmek için buz pateninin yakınına bazı çıkıntılar eklediler.