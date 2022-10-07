Schumacher, Japonya GP antrenmanlarındaki kaza için "sprey etkisini" sorumlu tuttu

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Diğerleri gibi Schumacher de cuma sabahı çıkan damalı bayrağın ardından gride gelerek start antrenmanı yaptı fakat pite dönerken, 7. virajda Haas VF-22'sinin kontrolünü kaybetti.

Sonrasında bariyerlere çarptı ve aracındaki hasardan ötürü hafta sonunun kalan kısmı için yedek şasiye geçmek zorunda kaldı.

Daha önce Suzuka'da yarışmayan Alman pilot, kazada büyük bir kızaklama yaşadığını söylerken, önündeki aracın püskürttüğü suyun da kendisini etkilediğini belirtti.

Kazada lastiklerin soğumasının herhangi bir rolü olup olmadığı sorulduğunda Alman pilot, "Elbette bu kadar sıcaklık kaybetmemiz iyi değildi."

"Fakat bence daha çok önümde çok fazla su püskürten bir araç olmasından kaynaklanıyordu, bu nedenle nereden gitmem gerektiğini pek anlayamadım."

"Ayrıca yarış için tüm doğru ayarlara sahip olabilmek için mümkün olduğunda çok şey öğrenmeye çalışıyorduk."

"Pistin kendisini de anlamaya çalışıyorum çünkü buraya ilk kez geliyorum, su birikintilerinin nerede olduğunu görmeye çalışıyorum. Bu, gittiğimiz her yerde çok farklı olan bir şey."

"Ne yazık ki burada belirli bölgelerde su çok fazla birikiyor. Yani her şey sadece doğru içgüdülere sahip olmakla alakalı."

"Olay, iki metre sonra olsaydı muhtemelen 360 derece spin atar ve devam ederdim. Bu tür şeylerin bir nedeni vardır. Sebebinin şu an tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama belki on yıl sonra öğreneceğim." cevabını verdi.

Mechanics and marshals unload the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, from a flat bed truck after FP1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher ilk seansta yedinci olurken, son sektördeki trafik olmasaydı dördüncü bile olabileceğini söylüyor.

Ayrıca yaptığı kazanın 2023 için koltuğunu korumaya çalışırken, kendisi üzerinde baskı yaratmadığını söylüyor.

"Baskı uzun süredir uğraştığım bir şey. Hatta tüm hayatım boyunca bununla baş etmem gerekti. O yüzden buna aldırmıyorum."

"Öte yandan, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak da istiyorum. Daha önce ne olduğu önemli değil. Her şeyi tek tek ele alıyoruz ve şimdiki odak noktam 3. antrenman ile sıralama turları."

"İlk antrenmanda, son sektörde yaşadığımız trafik olmasaydı dördüncü olabilirdik. Hızımız çok umut verici görünüyordu. Bence yağmur şu anda aracımıza çok iyi uyuyor."

"Kuru zemin ise muhtemelen biraz daha zor olacak. Şu anda diğer takımların kuru zeminde bize kıyasla biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak yine de, ayarlara bakacağız ve iyi bir sıralama turları geçirmek için ne yapmamız gerektiğini görmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Yarın için sabırsızlanıyorum, burası harika bir yer. Umarım sahip olduğumuz araçla Q3'e kalabiliriz."

"Sanırım hedefimiz bu olacak ve yarışta da puanlar almaya çalışacağız."