Schumacher, Japonya GP antrenmanlarındaki kaza için "sprey etkisini" sorumlu tuttu

Diğerleri gibi Schumacher de cuma sabahı çıkan damalı bayrağın ardından gride gelerek start antrenmanı yaptı fakat pite dönerken, 7. virajda Haas VF-22'sinin kontrolünü kaybetti.

Sonrasında bariyerlere çarptı ve aracındaki hasardan ötürü hafta sonunun kalan kısmı için yedek şasiye geçmek zorunda kaldı.

Daha önce Suzuka'da yarışmayan Alman pilot, kazada büyük bir kızaklama yaşadığını söylerken, önündeki aracın püskürttüğü suyun da kendisini etkilediğini belirtti.

Kazada lastiklerin soğumasının herhangi bir rolü olup olmadığı sorulduğunda Alman pilot, "Elbette bu kadar sıcaklık kaybetmemiz iyi değildi."

"Fakat bence daha çok önümde çok fazla su püskürten bir araç olmasından kaynaklanıyordu, bu nedenle nereden gitmem gerektiğini pek anlayamadım."

"Ayrıca yarış için tüm doğru ayarlara sahip olabilmek için mümkün olduğunda çok şey öğrenmeye çalışıyorduk."

"Pistin kendisini de anlamaya çalışıyorum çünkü buraya ilk kez geliyorum, su birikintilerinin nerede olduğunu görmeye çalışıyorum. Bu, gittiğimiz her yerde çok farklı olan bir şey."

"Ne yazık ki burada belirli bölgelerde su çok fazla birikiyor. Yani her şey sadece doğru içgüdülere sahip olmakla alakalı."

"Olay, iki metre sonra olsaydı muhtemelen 360 derece spin atar ve devam ederdim. Bu tür şeylerin bir nedeni vardır. Sebebinin şu an tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama belki on yıl sonra öğreneceğim." cevabını verdi.

Mechanics and marshals unload the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, from a flat bed truck after FP1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images