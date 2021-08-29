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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton, iki tur süren Belçika GP'sinin ardından taraftarların paralarını geri almalarını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Güvenlik aracı arkasında geçen iki turun ardından sona eren Belçika GP ile ilgili konuşan Lewis Hamilton, seyircilere paralarının geri verilmesini umduğunu dile getirdi.

Hamilton, iki tur süren Belçika GP'sinin ardından taraftarların paralarını geri almalarını umuyor

Yoğun yağmur, Pazar günkü Spa yarışının başlangıcının ertelenmesine neden oldu ve yaklaşık 3 saatlik bekleyiş süresinin ardından güvenlik aracı ardında birkaç tur atıldı ve ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Grid, güvenlik aracı arkasında iki tur tamamlamışı ve böylelikle yarış resmi olarak gerçekleşmiş sayıldı. Sonuç olarak bu iki turluk kısa yarış için her pilota normalde kazandığının yarısı kadar puan verildi.

Şampiyona lideri Hamilton, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve podyuma çıktı. Fakat Max Verstappen'in galibiyete ulaşmasıyla, şampiyonadaki avantajı üç puana indi.

Hamilton, güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turdan önce, sosyal medyadan paylaşım yaptı ve piste çıkmanın tehlikeli olduğunu söyledi.

Yarışın nihai olarak gerçekleşmesinin ardından konuşan Hamilton, "Taraftarlar için gerçekten çok üzücü."

"Açıkçası bu hava için kimseyi suçlayamazsınız fakat taraftarlar bugün tüm bu süre boyunca tribünlerde kalarak ve yarış başlar diye bekleyerek, inanılmaz bir bağlılık gösterdiler."

"Bizi tekrar piste gönderdiklerinde şartların daha iyi olmadığını biliyorlardı ve bunu sadece yarışın resmi olarak gerçekleşmiş sayılması için güvenlik aracı arkasında iki tur tamamlayabilmemiz için yaptılar."

"Umarım taraftarlar bugün paralarını geri alırlar." dedi.

Yarışın başlangıcında atılan ilk formasyon turunun ardından Hamilton, görüşün zayıf olduğunu ve ıslak şartlar nedeniyle çok az yol tutuş olduğunu söylemişti.

Hamilton, "Gerçekten orada beş metre önünüzde neler olduğunu göremiyordunuz, öndeki araç gözden kayboluyordu."

"Yani düzlüklerde o yanıp sönen kırmızı ışığın nerede olduğunu bilmek dahi çok zordu ve tam gaz gidemiyordunuz çünkü pistin hangi tarafında olacağını bilmiyordunuz."

"Yazık oldu çünkü yarışmak istiyordum. Yağmur bu kadar şiddetli olmasaydı, harika bir yarış olabilirdi." dedi.

2021 Belçika Grand Prix'si, 14 turluk 1991 Avustralya Grand Prix'sini geride bıraktı ve tarihteki en kısa F1 yarışı oldu.

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