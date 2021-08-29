Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Yaz arasından sonra gerçekleştirilen ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si beklendiği üzere yağmur altında başladı. Yarış öncesinde epey yağmur vardı ve pist üzerinde çok fazla su olduğu görülebiliyordu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, daha henüz keşif turunda aracının kontrolünü kaybetti ve gride gidemeden kaza yaptı.

Yağmur yarışın başlangıcında o kadar fazlaydı ki, yarışın başlangıcının erteleneceği açıklandı.

Sağanak yağışın azalmasıyla beraber formasyon turu, güvenlik aracı ardında başladı. Ancak sadece iki formasyonun turunun ardından şartlar çok kötü olduğu için start ertelendi.

Yaklaşık 3.5 saatlik bir bekleme periyodunun ardından FIA, yarışın güvenlik aracı ardında tekrar başlayacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 turun ardından FIA, pist koşullarının kötü olması nedeniyle kırmızı bayrağı çıkardı ve yarışı durdurdu.

Yarış bir daha başlamadı ve kurallar gereği, pilotlara en azından yarım puan verilebilmesi için minimum iki tur geçilmesi gerekiyordu. Güvenlik aracı arkasında geçen üç turun ardından bu baraj aşılmış oldu.

Sonuç olarak Verstappen, Formula 1 tarihinin en garip yarışlarından birini bu şekilde kazanmış oldu ve normalde 25 puan alması gerekirken, yarısı kadar puan verildiği için 12.5 puan aldı. Böylelikle Lewis Hamilton'la arasındaki puan farkı 3'e indi.

Aynı zamanda bu tarihi hafta sonunda George Russell kariyerinin ilk podyumunu kazandı. Yağmur altında geçen sıralama turlarında sürpriz yaparak Williams'ını ikinci sıraya oturtan Russell, pazar günkü yarışın birkaç turunun güvenlik aracı arkasında geçmesiyle beraber ikiciliğini korudu ve kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Russell, 18 puanının yarısı olan 9 puan aldı ve aynı zamanda Williams'a, 2017 Azerbaycan GP'den sonraki ilk podyumunu getirdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlaması ve yarışı da bu noktada tamamlamasının ardından podyumu tamamladı. İngiliz pilot kurallar gereği 7.5 puan almış oldu.

McLaren'da Daniel Ricciardo, sıralama turlarının son bölümünde dördüncü olmuştu ve bu noktada finiş görerek McLaren kariyerinin en iyi sonucunu aldı. O da yarıştan 12'nin yarısı ola 6 puanla ayrıldı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel beşinci olup 5 puan kazanırken, Pierre Gasly altıncı oldu ve 4 puan kazandı.

Macaristan GP'nin galibi Esteban Ocon yedinci olup Alpine'e üç puan getirirken, Ferrari pilotu Charles Leclerc sekizinci olup iki puan ve Nicholas Latifi 9. olup bir puan aldı.

Hafta sonunun son puanı 10. olan ve 0.5 puan alan Carlos Sainz'a gitt.

Devamı geliyor...