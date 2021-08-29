Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Formula 1 / Belçika GP Yarış raporu

Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun Belçika'da gerçekleştirilen 12. yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Yaz arasından sonra gerçekleştirilen ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si beklendiği üzere yağmur altında başladı. Yarış öncesinde epey yağmur vardı ve pist üzerinde çok fazla su olduğu görülebiliyordu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, daha henüz keşif turunda aracının kontrolünü kaybetti ve gride gidemeden kaza yaptı. 

Yağmur yarışın başlangıcında o kadar fazlaydı ki, yarışın başlangıcının erteleneceği açıklandı.

Sağanak yağışın azalmasıyla beraber formasyon turu,  güvenlik aracı ardında başladı. Ancak sadece iki formasyonun turunun ardından şartlar çok kötü olduğu için start ertelendi.

Yaklaşık 3.5 saatlik bir bekleme periyodunun ardından FIA, yarışın güvenlik aracı ardında tekrar başlayacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 turun ardından FIA, pist koşullarının kötü olması nedeniyle kırmızı bayrağı çıkardı ve yarışı durdurdu.

Yarış bir daha başlamadı ve kurallar gereği, pilotlara en azından yarım puan verilebilmesi için minimum iki tur geçilmesi gerekiyordu. Güvenlik aracı arkasında geçen üç turun ardından bu baraj aşılmış oldu.

Sonuç olarak Verstappen, Formula 1 tarihinin en garip yarışlarından birini bu şekilde kazanmış oldu ve normalde 25 puan alması gerekirken, yarısı kadar puan verildiği için 12.5 puan aldı. Böylelikle Lewis Hamilton'la arasındaki puan farkı 3'e indi.

Aynı zamanda bu tarihi hafta sonunda George Russell kariyerinin ilk podyumunu kazandı. Yağmur altında geçen sıralama turlarında sürpriz yaparak Williams'ını ikinci sıraya oturtan Russell, pazar günkü yarışın birkaç turunun güvenlik aracı arkasında geçmesiyle beraber ikiciliğini korudu ve kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Russell, 18 puanının yarısı olan 9 puan aldı ve aynı zamanda Williams'a, 2017 Azerbaycan GP'den sonraki ilk podyumunu getirdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlaması ve yarışı da bu noktada tamamlamasının ardından podyumu tamamladı. İngiliz pilot kurallar gereği 7.5 puan almış oldu.

McLaren'da Daniel Ricciardo, sıralama turlarının son bölümünde dördüncü olmuştu ve bu noktada finiş görerek McLaren kariyerinin en iyi sonucunu aldı. O da yarıştan 12'nin yarısı ola 6 puanla ayrıldı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel beşinci olup 5 puan kazanırken, Pierre Gasly altıncı oldu ve 4 puan kazandı.

Macaristan GP'nin galibi Esteban Ocon yedinci olup Alpine'e üç puan getirirken, Ferrari pilotu Charles Leclerc sekizinci olup iki puan ve Nicholas Latifi 9. olup bir puan aldı.

Hafta sonunun son puanı 10. olan ve 0.5 puan alan Carlos Sainz'a gitt.

Devamı geliyor...

 

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Önceki haber

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

3 s
2
Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

33 dk
3
Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

1 s
4
Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

1 s
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

21 s
Son Haberler
Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
F1

Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

0dk
Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
F1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

33dk
Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
F1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

1 s
Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
F1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

1 s
Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
F1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

2 s
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
5 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak" Belçika GP
Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor" Belçika GP
Formula 1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu
Formula 1 Formula 1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

Son Haberler

Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Yarıda kalan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.