Verstappen: "Bu şekilde kazanmak istemezsiniz"

Belçika Grand Prix'si kötü hava koşullarından ötürü ilk olarak 16.25'e ertelenmişti ancak sonrasında yağmur şiddetini arttırdı ve gelecek 3 saat boyunca pilotlar yarışamadılar.

3 saatlik zaman limiti bitmeden önce hakemler, pilotlara yarım puan olsa da puan dağıtılabilmesi için güvenlik aracı arkasında 2 tur tamamlandığından emin oldu ve ardından da pilotlara yarım puan dağıtıldı.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzanan Verstappen, güvenlik aracı arkasında gidilen iki turda da konvoyun en önünde yer alan pilottu.

Güvenlik aracı arkasında atılan 2 turun ardından sona eren Belçika Grand Prix'sinin galibi de böylelikle Max Verstappen oldu.

Böylelikle F1 tarihinin en kısa yarışı güvenlik aracı arkasında 2 turun ardından sona ermiş oldu ve Hollandalı pilot, %75'lik mesafe tamamlanamadığından 12.5 puanı hanesine yazdırdı.

Bahsedildiği gibi yarış ilk olarak 16.25'e kadar ertelenmişti ve Verstappen, 16.00'dan 16.25'e kadar geçen zamanda yarışmak istiyordu. Radyodan takıma koşulların çok kötü olmadığını belirten Hollandalı pilot, yarışılabileceğini söylemişti.

16.25'den sonraki 3 saatte ise yağmur şiddetini arttırdı ve bu saatlerde yarışmak mümkün olmadı. Verstappen, yarışın ardından verdiği röportajda da 16.00'da yarışa başlamalarının daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

"Gerçek turlar atamamak üzücü oldu ama pistteki koşullar çok çetrefilliydi. 15.30'da [TSİ 16.30] 'hadi yarışalım' dedim. Bence koşullar iyiydi ama görüş mesafesi çok düşüktü. Yani bence 15.00'te [TSİ 16.00'da] başlasaydık, daha iyi bir şansımız olurdu."

"Ancak yine de pist, o andan sonra sürekli ıslak kaldı ve yağmur yağmaya devam etti. Yarışı kazandık ama bu şekilde kazanmak istemezsiniz."

"Bence bugün en büyük teşekkür bizi bekleyen taraftarlara gitmeli. Bütün gün soğukta, yağmurlu ve rüzgarlı havada bizi beklediler. Bence bugünün en büyük kazananları onlar."

Bu sonuçla birlikte Verstappen 2021 sezonundaki 6. zaferine ulaştı ve şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'la arasındaki puan farkını sadece 3 puana indirdi.

Gelecek yarış 5 Eylül tarihinde Verstappen'in evinde, Hollanda'nın Zandvoort pistinde, gerçekleştirilecek. Verstappen de gelecek yarışlarda zorlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Zorlamaya ve denemeye devam etmeliyiz. Elbette bu farkı kapatarak öne geçmeye çalışmalıyız. Bunu yapmak için önümüzde birkaç yarış var. İyi bir aracımız olduğunu biliyorum. Sadece bu araçtan biraz daha performans çıkarmaya çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images