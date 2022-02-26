Hamilton: "Hiç bu kadar yenilenmiş hissetmemiştim"

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Birkaç aydır Hamilton'ın geleceğine dair dedikoduların ardı kesilmedi. Bunun sebebi kendisinin olaylı Abu Dhabi GP'sinden sonra sessizliğe gömülmesiydi. Hamilton, şampiyonluğu son turda kaybetmesinin ardından uzun süre ne sosyal medya kanalları üzerinden ne de basın üzerinden herhangi bir aktivite göstermedi.

Fakat Hamilton 2022'de Formula 1'e devam etme kararı aldı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen, bu ara Hamilton'ı daha iyi bir ruh haline sokmuş durumda. İngiliz pilot 2022 sezonu yaklaşırken, "hiç bu denli yenilenmiş hissetmediğini" söylüyor.

"Hayatımda ilk defa bu denli yenilenmiş hissediyorum!"

"Elbette yeniden işinize odaklanmanın birçok farklı yolu bulunuyor, fakat söylemeliyim ki bu verdiğim ara şu ana kadar deneyimlediğim en iyi yollardan birisiydi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG

Hamilton çoğunlukla ailesiyle kaliteli zaman geçirdiğini, bunun "her zaman en iyisi olma" isteğini koruduğunu belirtti.

"Amacım sadece içinde bulunduğum anı yaşamak ve birçok iyi hatıra yaratmaktı."

"Bazen sadece işimiz gibi belirli şeylere çok odaklanıyoruz ve kendimize zaman ayırmayı, anı yaşamayı unutuyoruz."

"Bu nedenle dinlenmek için ailemle birlikteydim ve çok iyi zaman geçirdim. Ailemle geçirdiğim en iyi zamanlardı diyebilirim."

2022'de yeni kurallarla birlikte araçlar epey değişecek, dolayısıyla tüm pilotlar gibi Hamilton'ı da bambaşka bir meydan okuma bekliyor.

Hamilton Barcelona testlerinin ilk gününde Red Bull'da dahil olmak üzere tüm takımların garajlarına ufak bir gezinti yapmış, RB18'in ilk kez çalıştırılmasını bizzat izlemişti.

Hamilton bunu yaparken büyük heyecan duyduğunu ve 2022 sezonunun kariyerinin en "heyecan verici ve ilginç" sezonu olacağını iddia etti, son olarak da 20 Mart'ta yapılacak ilk yarışı ve araçların gerçek performanslarını görmeyi iple çektiğini ekledi.

"O sabah pit yolunda ufak bir gezintiye çıktığımda ve tüm araçların birbirinden farklı olduğunu görünce, şimdiye kadar yarıştığım en heyecan verici ve ilginç sezonlardan biri olacağını düşündüm."

"Herkesin ilk yarışta nerede olduğunu görmek ilginç olacak."