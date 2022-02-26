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Sainz, zirvede mücadele etmenin baskısından korkmuyor

Carlos Sainz, Ferrari'nin potansiyel olarak rekabete dahil olacağı düşünülen yeni sezon öncesinde, şampiyonluk mücadelesinin baskısından korkmayacağını söyledi.

Sainz, zirvede mücadele etmenin baskısından korkmuyor
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Red Bull ve Mercedes geçtiğimiz yıl tekerlek tekerleğe yarışırken, Ferrari, yılın çoğunu bu yılın aracına odaklanarak geçirdi.

Formula 1 bu yıl, araç üstü hava akışına veda etti ve zemin etkili aerodinamiği benimsedi. Ferrari de bu kapsamda F1-75 aracında yeni bir felsefeyi izlemeye karar verdi.

Ferrari pilotu Sainz ise takımının şampiyonluk mücadelesinde yer alması durumunda savaşa hazır olduğunu söyledi.

Sainz, Speedweek.com'a, "Baskı beni korkutmuyor çünkü hayatım boyunca bunun hayalini kurdum."

"Grand prix galibiyetleri ve dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum. Bu yönde çalışıyorum."

"Geçtiğimiz yıl Monako'da pole pozisyonu ve galibiyet için mücadele etme şansımız vardı ve kariyerimde ilk defa o durumdaydım. Bunu çok sevdim. Bu nedenle bir sonraki fırsatı iple çekiyorum." dedi.

Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc, Barselona'daki sezon öncesi testlerde iyi performans gösterdiler.

Sainz, "Formula 1'de son yılların en önemli testi bunlar."

"Tamamen yeni bir araç getiriyoruz ve öğrenecek çok şey var."

"Verilerin ve ayar testlerinin karşılaştırılması için hem simülatörde hem de rüzgar tünelinde takıma yardım etmemiz gerekiyor."

"Testler önemli. Ayarlar için daha fazla zaman ayırmamız gerekecek ve en kısa sürede araçta iyi bir his yakalamaya çalışacağız. Bu hedefe ulaşılana kadar, aracın sınırını zorlamanın zor olacağını düşünüyorum." dedi.

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