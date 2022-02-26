Renault yeni motoru için performansı dayanıklılığın önüne koymuş

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Fransız üretici yeni sezona yepyeni bir güç ünitesiyle giriş yapacak. Takım Mercedes’in öncülük ettiği bölünmüş türbin ve kompresör sistemini en sonunda araca adapte etmeyi başarmış gibi görünüyor.

Fakat Alpine CEO’su Laurent Rossi’ye göre, takımın seviye atlaması için daha fazlasına ihtiyacı var. Rossi, takım personelini sadece dayanıklılığa odaklanmamaları ve konfor alanından çıkmaları için cesaretlendiriyor.

Rossi, Alpine’in önceliğinin performansı arttırmak olduğunu düşünüyor. Kendisine göre, motorlar dondurulduktan sonra hızlı fakat dayanıksız bir motorun üstesinden gelmek, dayanıklı ama yavaş bir motorun üstesinden gelmekten daha kolay olacak.

Motorsport.com’un da içinde bulunduğu birtakım medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Rossi, “Dayanıklılık veya performans, bu ikisini dengede tutmak epey zor bir iş. Bu nedenle en büyük soru gelişime hangi alandan başlayacağımız."

“Geçtiğimiz sene dayanıklılık yönünden sıkıntı çektiğimiz bazı anlar oldu, fakat bunu yaşayacağımızın bilincindeydik. Çünkü bu sene gelişebileceğimiz tek alan dayanıklılık."

“O yüzden takıma ‘zorlayabildiğiniz kadar zorlayın, gerisine karışmıyorum’ dedim. Performansımızın zirvesine ulaşıp dayanıklılık için motor gücünden kısmayı, performansı düşük fakat dayanıklı bir motora sahip olmaya tercih ederim."

“Bu geçmişteki yaklaşımımızdı, biz de diğer yöne doğru gitmeye karar verdik. İyi haber şu ki: geçtiğimiz birkaç hafta içinde yeni güç ünitesi ile kilometrelerce yol kat ettik." dedi.

Rossi Renault’nun bölünmüş turbo sistemini kullanmaya başlayacağını ve fayda sağlayabilecek diğer değişikliklerin de ivedilikle uygulanacağını doğruladı.

“Motor tamamıyla yeniden tasarlandı. Konseptin dahi gözden geçirildiğini söyleyebilirim. En önemlisi, bölünmüş turbo, fakat bu güç ünitesinin etkisini arttıracak, onu sürücüye yaklaştıracak ve aracın ağırlık merkezini değiştirecek değişikliklerden yalnızca birisi."

“Daha hafif ve çeşitli koşullarda performans verebilecek bir güç ünitesinden söz ediyoruz. Bizim için oyunu değiştirecek bir parça. Umarım ön grupla aradaki farkı kapatmamızı da sağlar.”