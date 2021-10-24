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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Hamilton: "Her şeyimizi verdik ancak onlar bizden üstündü"

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, Şef Editör

Lewis Hamilton, Amerika Birleşik Devletler GP'sini kazanabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ancak sonuç olarak Red Bull'un daha üstün olması sayesinde kazandığını söyledi.

Hamilton: "Her şeyimizi verdik ancak onlar bizden üstündü"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Hamilton, iyi bir kalkışın ardından ilk virajda avantaj kazandı ve liderliği ele geçirerek pit stoplara kadar yerini korudu.

Ancak Hamilton, pit stoplara kadar Max Verstappen'le yeteri kadar fark açamadı. Verstappen, ilk pite daha erken gelerek avantaj kazandı ve Hamilton'ın pitinden sonra liderliğe yükseldi.

Hamilton, ilk pitin ardından hızlı bir şekilde Verstappen'le farkı kapattı ancak tam zorlamaya başlayacakken Red Bull, bir kez daha pist üstü pozisyonu için Verstappen'i erkenden pite aldı.

Mercedes ikinci pit stoplar için acele etmedi ve Hamilton'ı, son bölümde fırsat bulabilmesi için 8 tur sonra pite aldı.

Hamilton, ikinci pit stoptan sonra Verstappen'in yaklaşık 9 sn gerisindeydi ve hızlı bir şekilde farkı kapattı. Herkes Hamilton'ın çok daha yeni lastiklerle atak yapacağını düşünüyordu ancak fark 1.5 sn'ye kadar düştükten sonra Hamilton atak yapacak kadar yaklaşamadı ve Verstappen yarışı kazanarak şampiyonada puan farkını 12'ye çıkardı.

Hamilton, "Max'i tebrik ediyorum. Bugün harika bir iş çıkardı. Çok zor bir yarıştı. İyi bir kalkış yaptık. Yarışta her şeyimizi verdik ancak günün sonunda bu hafta sonu onlar üstündü. Gerçekten daha fazlasını isteyemezdik. Takımıma harika pit stoplar, hafta sonu boyunca gösterdikleri harika çalışma için kocaman teşekkürler. Ve böylesi muhteşem bir kalabalığın önünde yarışıyor olmak büyük bir onurdu." dedi.

Amerika GP esnasında yarış hafta sonu boyunca 400.000 kişinin piste geldiği açıklandı. Bu, en kalabalık F1 hafta sonu manasına geliyor.

Hamilton, "Kesinlikle Birleşik Devletler'de kabul gördük. Dediğim gibi burası harika bir yer. Burada olmak gerçekten büyük bir onur."

"Umarım burada daha fazla yarış olur. Umarım bu spor büyümeye devam eder çünkü bu sayede taraftarların ne kadar harika olduklarını anlatabiliriz. Umarım buraya daha fazla geliriz." dedi.

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