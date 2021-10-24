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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş

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, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, kazandığı Amerika Grand Prix'sinde kullandıkları stratejinin işe yarayacağından emin olmadığını söyledi.

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş

Amerika Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Verstappen, startta pozisyonunu Lewis Hamilton'a kaybetmesinin ardından erken pit yaparak öne geçme stratejisi uyguladılar.

Red Bull, ''agresif'' stratejisiyle birlikte yarışı kazanmış oldu ve Hollandalı pilot, şampiyonadaki liderliğini altı puan daha açarak 12 puana çıkardı.

Agresif bir strateji yapıp yapmadıkları sorulan Verstappen, ''Evet, startta kaybettik ve bu yüzden başka bir şey denememiz gerekiyordu.''

''Ancak bu pistte lastik aşınmaları oldukça yüksek ve biz de agresiftik. Bunun işe yarayacağından emin değildim ancak son birkaç tur eğlenceliydi.''

''Yüksek hızlı virajlarda biraz kayma yaşadık ancak yola tutunmak eğlenceliydi.'' ifadelerini kullandı.

Taraftarlar hakkında da konuşan Verstappen, ''İnanılmazdılar ve öncelikle burada olmak, aynı zamanda birçok [taraftarı] pist etrafında görmek harikaydı. Umarım bunu önümüzdeki yıllarda da yapabiliriz.'' dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İçecek sistemi yarışın başında bozulan ve yarışı üçüncü sırada tamamlayan Sergio Perez ise, bu yarışın fiziksel açıdan en çok zorlandığı yarış olduğunu dile getirdi.

Perez şu sözleri kullandı: ''Çok zorlanıyordum. Birinci turda suyum bitti. Hiç içemiyordum. Ortalara doğru zorlaşmaya başlıyordu ve güç kaybediyordum.''

''Sanırım bu şu ana kadar fiziksel açıdan en çok zorlandığım yarıştı.''

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