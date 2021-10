Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapamayan COTA pisti, bu yıl takvime geri döndü ve hafta sonu beklendiği üzere oldukça heyecanlı başladı.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen en hızlı zamanı yaparken, Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci ve Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü oldu.

Pazar günü hava, tıpkı önceki günlerde olduğu gibi son derece sıcaktı ve yarışa başlarken 28 dereceyi bulmuştu. Pist sıcaklığı ise 37 dereceydi.

Lastik aşınmasının oldukça yüksek olduğu COTA yarışına Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda hariç tüm isimler orta lastikle başladı.

Startta gözler, bu yıl daha önce yaşadıkları olaylar göz önüne alındığında Verstappen ve Hamilton üzerindeydi.

Hamilton harika bir startla beraber ilk virajda Verstappen'in yanına geldi ve Hollandalı pilotun yerini koruma çabasına rağmen ilk turda liderliği almayı başardı. Perez üçüncü ve Leclerc dördüncü sıradaki yerini korudu. McLaren pilotları ise Carlos Sainz'la kıyasıya bir rekabete girdiler. Daniel Ricciardo, bu keyifli savaşı kazanarak İspanyol sürücüyü geride bıraktı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Hamilton, Verstappen, Perez, Leclerc, Ricciardo ve Lando Norris şeklinde oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images