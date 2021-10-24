Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapamayan COTA pisti, bu yıl takvime geri döndü ve hafta sonu beklendiği üzere oldukça heyecanlı başladı.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen en hızlı zamanı yaparken, Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci ve Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü oldu.

Pazar günü hava, tıpkı önceki günlerde olduğu gibi son derece sıcaktı ve yarışa başlarken 28 dereceyi bulmuştu. Pist sıcaklığı ise 37 dereceydi.

Lastik aşınmasının oldukça yüksek olduğu COTA yarışına Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda hariç tüm isimler orta lastikle başladı.

Startta gözler, bu yıl daha önce yaşadıkları olaylar göz önüne alındığında Verstappen ve Hamilton üzerindeydi.

Hamilton harika bir startla beraber ilk virajda Verstappen'in yanına geldi ve Hollandalı pilotun yerini koruma çabasına rağmen ilk turda liderliği almayı başardı. Perez üçüncü ve Leclerc dördüncü sıradaki yerini korudu. McLaren pilotları ise Carlos Sainz'la kıyasıya bir rekabete girdiler. Daniel Ricciardo, bu keyifli savaşı kazanarak İspanyol sürücüyü geride bıraktı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Hamilton, Verstappen, Perez, Leclerc, Ricciardo ve Lando Norris şeklinde oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, liderliği Hamilton'a kaybetse de İngiliz pilotun arayı açmasına izin vermedi ve farkı genel olarak 1 saniyenin altında tuttu. Fakat İngiliz pilotu düzlüklerde geçmekte zorlandı.

Lastiklerin çok ısındığını ve pek de hızlı olmadığını söyleyen Verstappen, yarışın 11. turunda pit stop yaptı. Red Bull iki tur sonra Perez'i de pite aldı. Böylelikle 13. tur itibariyle yeni sıralama pite girmeyen Hamilton, pite giren Verstappen ve Perez şeklinde oldu.

Mercedes, 14. turunda Hamilton'ı pite aldı ancak erken pit stop Verstappen'i Hamilton'ın önüne taşımış oldu. Hatta Verstappen, Hamilton'a karşı 6.5 saniyelik bir avantaj da yakaladı.

Yarışa grid cezasıyla başlayan Valtteri Bottas, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve 16. tur itibariyle pite geldi ve yarışa 11. sırada geri döndü.

Pit stoplardan sonra Hamilton, Verstappen'le arasını 3 saniyenin altına indirmeyi başardı. Bunun üzerine Red Bull, yarışın 30. turunda Hollandalı pilotu ikinci kez pite adı. Red Bull ertesi tur Perez'i de pite aldı.

Mercedes, bunun üzerine Hamilton'ı hemen pite almak yerine İngiliz pilotu mümkün olduğunca uzun süre pistte tutmaya çalıştı.

Alman ekip, yarışın 38. turunda Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot sorunsuz pit stopun ardından yarışa ikinci sırada geri döndü. Pit stopların ardından Hamilton, Verstappen'in yaklaşık 9 saniye gerisine düştü. Ancak Hamilton'ın 8 turluk bir lastik avantajı vardı.

Bu lastik avantajıyla beraber Hamilton, aradaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı ve bitime 12 tur kala fark 4 saniyenin altına indi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, farkı son 10 turda daha da kapattı ve hatta iki saniyenin altına indirdi. Ancak düzlüklerdeki avantajına rağmen farkı 1.5 saniyenin altına indirmekte ve DRS'ye girmekte zorlandı.

Bitime üç tur kala Hamilton son bölümde ilk kez farkı 1.5 saniyenin altına indirdi ve son tura girildiğinde ikisi arasındaki fark 1 saniyenin altına indi.

Son turda Hamilton, DRS mesafesinde kalmaya devam edemedi ve aralarındaki fark 0.9 saniye civarında olsa da Verstappen önde kalmaya devam etti.

Son virajlarda hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki sekizinci galibiyetini almış oldu.

Böylelikle hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, bitime beş tur kala Hamilton'la arasını 12 puana çıkardı.

Mercedes'in güçlü olması beklenen Austin'de Hamilton, ikinci sıradan iyi bir start alarak liderliğe yükselmesine rağmen, pit stoplarla beraber ikinciliğe geriledi.

Son pit stoptan önce uzun bir bölüm atan Hamilton, son bölümde yeni lastiklerle Verstappen'i zorlasa da, rakibini geçmeyi başaramadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Hamilton, yarışın en hızlı turunu da atarak hasarı minimuma indirmiş oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Perez, bu hafta sonu genel olarak çok güçlü bir tempoya sahipti ve sıralama turlarında pole pozisyonunu kazamaya çok yaklaşmıştı. Ancak yarışta açık şekilde Verstappen ve Hamilton'dan daha yavaştı.

Startta üçüncülüğünü koruyan Meksikalı pilot, özellikle ilk pit stopunun ardından orta lastiğe geçtikten sonra epey vakit kaybetti ve öndekilerle teması tamamen kaybetti.

Sonrasında üçüncülüğü korumayan çalışan Perez, içecek sisteminin çalışmaması nedeniyle büyük bir dezavantaja sahipti. Buna rağmen damalı bayrağı üçüncü sırada görerek arka arkaya ikinci podyumunu almış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü sıradan başladığı yarışta, podyum mücadelesi veremedi ancak arkasındaki isimlerin kendisine yaklaşmasına da izin vermedi. Damalı bayrağı dördüncü sırada gören Leclerc, son dört yarışta üçüncü dördüncülüğünü almış oldu.

Beşincilik savaşı ise oldukça keyifliydi. Yarışa yumuşak lastikle başlayan Carlos Sainz, ilk turdaki keyifli mücadelenin ardından yerini Daniel Ricciardo'ya kaybetti. Son bölüme doğru Sainz daha iyi bir tempo yakaladı ve bu sıra için Ricciardo'yu zorladı. Sainz'ın atağının ardından ikili arasında bir temas yaşansa da Ricciardo yerini korudu. Bu temasta Sainz'ın ön kanadı ve aracı hasar gördü.

Sonuç olarak Ricciardo, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve Ferrari'nin daha güçlü göründüğü pistte takımına çok değerli puanlar getirdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motor değiştirdiği için beş sıra grid cezası bulunan Bottas, yarışın ilk bölümünde iyi bir yükseliş gerçekleştiremedi ve AlphaTauri pilotlarının ardında epey vakit kaybetti. Sonrasında pit stopların da yardımıyla birkaç sıra kazanan Bottas, son anlarda Sainz'ı da geçerek altıncı oldu ve Mercedes'e sekiz puan getirdi.

Sainz, Ricciardo ile yaşadığı temasın ardından tempo kaybetti ve Bottas'ın baskısı altına girdi. Son bölümde artık Fin pilotu arkasında tutamayan Sainz, damalı bayrağı yedinci sırada görerek hafta Ferrari'ye altı puan getirdi. İspanyol pilot böylelikle arka arkaya 10. yarışından da puanla ayrılmış oldu.

Norris, yarışın çoğunu Sainz'ın ardında geçirdi ve son bölümde Bottas'a da geçilerek damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Son puanlar içinse oldukça heyecanlı bir savaş vardı. Yuki Tsunoda, dokuzuncu sıra için uzun süre Kimi Raikkonen'in başını çektiği gruba dayanmak zorunda kaldı. Fin pilotun baskısına rağmen yerini koruyan Tsunoda, şampiyona beşinciliği için çekişen AlphaTauri'ye çok değerli bir iki puan getirmiş oldu.

Hafta sonunun son puanı ise Sebastian Vettel'e gitti. Yarışa 18. sıradan başlayan Vettel, Raikkonen'in son anlarda spin atmasıyla beraber bir sıra daha kazandı ve damalı bayrağı 10. sırada görerek dört yarış aradan sonra puanla ayrılmış oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, özellikle Fernando Alonso ile çok keyifli bir mücadeleye girişti. Farklı bir strateji izlemesinin ardından damalı bayrağı 11. sırada gören Antonio Giovinazzi, hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Lance Stroll, ilk turda Nicholas Latifi'nin kendisine temas etmesiyle epey vakit kaybetti ve sonrasında damalı bayrağı 12. sırada gördü.

2018 Amerika GP'nin galibi Raikkonen, harika bir yarış çıkarmasına rağmen, bitime kısa bir süre kala spin attı ve 10. sıradan 13. sıraya geriledi.

George Russell ve Nicholas Latifi, sırasıyla 14. ve 15. olurken, finiş gören son isimler Mick Schumacher ve Nikita Mazepin oldu. Her iki pilot da iki tur geride 16. ve 17. oldular.

Alpine pilotları, yarışa veda ettiler. Motor cezası alan Alonso, iyi bir yarış çıkarmasına rağmen arka kanadının kırılmasıyla yarışa veda etti. Puan barajını zorlayan Alonso, yarışın öne çıkan isimlerinden biriydi fakat bunu puana dönüştürememiş oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İlk turda ön kanadına hasar veren Esteban Ocon, erken bir pit stop yaptı ve sonrasında da aracındaki bir sorunla yarışa veda etti.

Pierre Gasly de süspansiyon sorunuyla beraber yarışa veda eden bir başka isim oldu.

Bitime beş yarış kala Verstappen, şampiyonada puanını 287.5 yaparken, Hamilton 275.5 puana sahip.

Takımlar şampiyonasında da Mercedes 460.5 puanla liderliğini korurken, Red Bull'un 437.5 puanı bulunuyor.

Sezonun bir sonraki yarışı 7 Kasım'da Meksika'da gerçekleştirilecek.

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