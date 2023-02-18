Button "üçlü" bir şampiyonluk savaşı istiyor

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Geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Red Bull'un bu yıl da güçlü olması bekleniyor fakat Ferrari'nin geçen yılki hatalarından ders çıkarması, Mercedes'in de sorunları çözmesiyle üçlü bir şampiyonluk savaşı olabileceği düşünülüyor.

Eski F1 pilotu Jenson Button, tüm lansmanların tamamlanmasının ardından hem şampiyonluk savaşıyla ilgili tahminlerde bulundu hem de en güzel aracı seçti.

Button, "Henüz Red Bull Racing'i görmedik çünkü aslında geçen yılın aracını tanıttılar."

"Her zaman hızlı araçları oldu, bu yüzden rekabetçi olacaklarını düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Davide Cavazza

"Ferrari'nin aracı harika görünüyor. Görünüşe bakılırsa, geçen yıl sorun yaşadıkları alanlar üzerinde çalışmışlar ve bazı riskler almışlar. Onların araçları da harika görünüyor."

"Bence en iyi görünen araç Mercedes'inki. Belki yan sidepodların şeklini biraz daha değiştirirler, bilemiyorum. Bunu kışın yapmamış olmaları biraz şaşırtıcı ama görünüşe göre bu çözümün ilk yarışlar için uygun olduğunu düşünüyorlar."

"Üst sıralar için verilecek mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hepimiz aynı anda üç takımın şampiyonluk için mücadele etmesini umuyoruz. Sanırım yeni sezonun bir noktasında durum böyle olacak." dedi.

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool