Albon, "kibar olduğu" görüşüne rağmen tarzını değiştirmeyecek

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Albon, 2023'te Williams'la ikinci sezonuna girecek. Geçen yıl takıma liderlik ederek sekiz puanın dördünü aldığı etkileyici bir sezon geçirmişti.

Albon'un çabaları uzun vadeli yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi, ancak takımdaki bazı isimler onun pist dışında, özellikle de mühendislere karşı biraz daha sert olmasını istediklerini söyledi.

Williams'ın eski teknik direktörü FX Demaison, Albon'un 'bazen fazla kibar' olduğunu ve 'bilgilendirme konusunda biraz daha sert olması gerektiğini' söylerken, takımın eski patronu Jost Capito Albon'un 'sadece bağıran türde bir adam olmadığını' düşünüyor.

Motorsport.com'un bu yıl takımdan en iyi verimi almak için daha sert bir tavır takınıp takınmayacağı sorusuna Albon şu yanıtı verdi: "Bu zor bir soru."

"İşimi, birlikte çalıştığım insanlardan en iyi verimi almak için yaptığımı söyleyebilirim. Bunun her zaman insanlara karşı sert olmak anlamına geldiğini düşünmüyorum."

"Herkes farklı çalışır, bu performansı farklı şekillerde elde etmekle ilgili. Herkesin farklı kişiliği var."

"Kesinlikle daha fazla ekip lideri olmaya odaklandım ve bunu yapmanın yollarını arıyorum, bu sadece dizüstü bilgisayarları etrafa fırlatmak anlamına gelmiyor!" dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Albon geçen yılın sonunda takımla iletişim kurarken telsizdeki tavrıyla doğru dengeyi kurmaya çalıştığından bahsetmiş ve iletişim kurarken başlangıçta 'çok agresif' olduğunu kabul etmişti.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, Albon'un takımla ilişkilerinde 'dengeyi doğru kurduğunu' ve iş arkadaşlarından en iyi verimi almak için yeterli çabayı gösterdiğini düşündüğünü söyledi.

Robson, "Yıl boyunca değişti ve gelişti, ama o talepkâr biri."

"Ne istediğini biliyor ve bunu dile getirmekten çekinmiyor. Dolayısıyla ortada büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İhtiyacı olan şey üzerine gidilmesi, Logan'ın da bunu yapacağını umuyoruz." dedi.