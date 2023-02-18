Ocon sürüş tarzını değiştirmeyi düşünmüyor

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Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin arasının pek de iyi olmadığı uzun süredir biliniyor. Bu ikili yeni sezonda takım arkadaşı olacak ve aralarındaki mücadelenin nasıl olacağı merak konusu.

Ocon'un şimdiye kadarki takım arkadaşlarıyla bazı sorunlar yaşamış olması, durumu daha da alevlendirebilir.

Bu kış Gasly ile çok fazla zaman geçirdiği göz önüne alındığında geçmişte yaşananların geride kalıp kalmadığı sorusuna Ocon, "Siz bu konuyu çok seviyorsunuz çocuklar!" cevabını verdi.

Bunun yılın en büyük hikayesi olduğunun söylenmesi üzerine Ocon, "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama ortada bir hikaye yok! Manşetlerde yer almayacak, bunların hiçbiri olmayacak."

"Asla en iyi arkadaş olmayacağız ama bizim için önemli olan takımla birlikte hareke ettiğimiz ve çözümler ürettiğimiz mevcut süreci devam ettirmek."

"Motor sporlarında her zaman böyledir. Sürücüler birlikte çalışır, bir sorunu bildirir ya da çalışma şeklini belirler. Ardından takımlar bir tür devrim yapar. Bizim de ön tarafta mücadele edebilmek adına takımımızdan almaya çalışmamız gereken şey bu."

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Fernando ile Pierre'i kıyaslamak çok zor çünkü henüz çok erken. Fakat benim açımdan durum değişmiyor, hâlâ mühendis grubumla birlikte çalışıyorum, bu grup aynı zamanda Pierre'in tarafına da gidiyor. Simülatör günü yaptığımızda bilgileri paylaşıyoruz."

"Simülatörde birlikteyiz, yani iki grup yok. Dolayısıyla kendime odaklanmak ve geliştirebileceğimizi düşündüğümüz şeyler üzerinde çalışmak çok önemli."

"Kısacası henüz çok erken. Şu anda size çok fazla fark söyleyemem." dedi.

Gasly ile mücadelesi konusunda uyarılıp uyarılmadığı sorusuna Ocon, "Ben bir yarış pilotuyum, herkesi yenmek istiyorum. Hayatım boyunca bu şekilde yarıştım."

"Geçmişte bu şekilde başarılı oldum ve şampiyonluklar kazandım. Sonunda Fernando'yu böyle yendim; Yarışmak istediğim şekilde yarışarak."

"Benim için önemli olan puan almak ve Pierre ile birlikte çalışmak. Bu çok önemli. Fakat herkesle mücadele etmek istiyorum ve herkesle mücadele edebileceğime inanıyorum."

"Bu şekilde yarıştığım için mutluyum. Hayatım boyunca böyle yarıştım." dedi.