Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"

Şiddetli yağmur sonucunda pazar günkü yarışın startı ertelendi ve neredeyse 3 saatlik bir kırmızı bayrak periyodunun ardından güvenlik aracının liderliğinde araç konvoyu piste çıktı.

Güvenlik aracının ardından iki tam tur tamamlandıktan sonra Grand Prix resmileşmiş oldu ve böylece yarış sonuç ilan edilebilecekti. Sonrasında tekrardan kırmızı bayrak çıktı ve yarışın yeniden başlamayacağı duyuruldu.

Hamilton, Mercedes ile üçüncü oldu ve bu, galibiyeti kazanan Max Verstappen ile pilotlar şampiyonasında olan farkın 3 puana düştüğü anlamına geliyordu.

Yarışın ardından Sky Sports’a verdiği demeçte Hamilton, hayranlar için “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi ve “bir yarış kaybettiklerini” ek olarak para iadesi almaları gerektiğini söyledi.

Güvenlik aracı ardında iki turdan sonra puanların yarısının verilmesi konusunda nasıl hissettiği sorulduğunda Hamilton, “Para konuşuyor ve sadece yarışın başlamış olması için 2 tur attık. Bu tamamen bir para senaryosu.”

“Böylelikle herkes parasını alacaktı ve bence hayranlar da paralarını geri almalılar çünkü ne yazık ki izlemek için para ödedikleri şeyi görme imkanları olmadı.”

“Yarışı yarın yapamamamız büyük bir şanssızlıktı. Fakat evet. Bu pisti seviyorum. Bunu yapamadığımız için çok üzgünüm ama bugünkü bir yarış değildi.” dedi.

Hamilton, F1’in yöneticileriyle “tartışmalar” yapacağını söyledi ve sadece resmi bir sonuç olması için 2 tur yapılmasını eleştirdi.

Hamilton, “Bence spor, bugün yanlış bir seçim yaptı.”

“Elbette yarışmak istedik. Bir yarış olarak sayılması için en az 2 tur gerekiyordu ve ilk kez durduğumuz zaman ile ikinci kez durduğumuz zaman arasında sürekli yağmur yağmıştı."

“Bizi [piste] göndermelerinin tek bir nedeni vardı. Bu yüzden hayranlar için daha çok üzülüyorum.” yorumlarını yaptı.

İlk kırmızı bayraktan önce Hamilton'ın formasyon turunda takım radyosu üzerinden görüşün çok kötü olduğunu ve ıslak koşullardan ötürü yol tutuşunun az olduğunu söylediği duyuldu.

Hamilton, "Önünüzdeki beş metre [mesafeyi] göremiyordunuz, [öndeki] araç kayboluyordu."

“Bu yüzden, yanıp sönen ışığın nerede olduğunu bilmek bile düzlüklerde çok zordu ve tam gaz gidemiyorsunuz çünkü pistin hangi bölümünde olduğunuzu bilmiyordunuz."

“Bu yüzden talihsiz bir durumdu çünkü elbette yarışmak istedim ve bu kadar şiddetli yağmur yağmasaydı harika bir yarış olabileceğini düşünüyorum.” diye ekledi.

2021 Belçika Grand Prix’si, şu anda resmi sonucu olan tarihteki en kısa F1 yarışı oldu.