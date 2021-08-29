Vettel: "Bugün puan kazanacak ne yaptık bilmiyorum"

Belçika Grand Prix'si, tarihin en tuhaf yarışlarından biriydi ve aslında yarış gerçek anlamda hiç başlamadı. İlk 25 dakikanın ardından güvenlik aracı arkasında birkaç formasyon turu atıldı ve ardından üç saatlik bir bekleyiş başladı.

Bu üç saatin ardından yarış güvenlik aracı ardında başladı ve iki tur sonra da kırmızı bayrak çıktı.

Sonunda güvenlik aracı arkasında atılan iki tur, yarışın resmi olarak gerçekleşmiş sayılması için yeterliydi ve ilk 10'a girenlere, normalde aldıklarının yarısı kadar puan verildi.

Sebastian Vettel, beşinci başladığı yarışta beşinci sırada finiş gördü ve toplamda beş puan kazandı.

Ancak Vettel, yarıştan sonra kutlama havasında değildi ve puanların verilmesini “şaka” olarak nitelendirdi.

Vettel, "Bu biraz şaka gibi değil mi? Bu bir şaka olmalı!"

“Eğer sıralama turları için ödül vermek istiyorsanız o zaman sıralama turları için puan vermelisiniz."

“Bugün [bu puanları kazanmak için] ne yaptık? Gerçekten bilmiyorum." dedi.

Ancak Vettel, kötü görüş ve kötüleşen şartlar nedeniyle hakemlerin yarışı durdurma kararını destekledi.

Vettel, "Beşinci sıradaydım ve ben bile görüş konusunda zorluk çektim. Oysa burası ön taraf sayılır. Arkaya gittikçe durum daha da kötüleşiyor. Düzlüklerde neredeyse hiçbir şey görülmüyordu."

"Daniel'in nerede olduğunu bildiğimden gerçekten emin olmam gerekti çünkü sprey etkisi çok fazlaydı."

"Araçların arkasındaki yağmur ışığını çok geç görüyorduk. Sanırım giderek daha da kötü bir hal almaya başladı ve şartlar geriye gitti."

“Dışarı çıktığımızda daha da fazla yağmur yağıyordu, bunu da hissedebiliyordum."

“Önceliğin her zaman güvende olmamız olduğunu düşünüyorum, bugün zor kararlar almalıydık. Bu kadar uzun süre durmak ve insanların beklemesine izin vermek kolay değil."

"Tabii ki yağmurda sürmeyi çok isterdim, kendimi iyi hissetmiştim. Hepimiz sürüş yapmayı severdik ama güvenli değilse güvenli değildir. Bu yüzden doğru karardı. Her zaman bir noktada başlasın diye umsak da doğru kararı verdik. Güvenlik her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.