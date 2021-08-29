Ferrari pilotları, yağmur altındaki sürecin iyi yönetildiğini düşünüyorlar

Belçika'da hafta boyunca etkisini gösteren yağmur bugün daha da şiddetlendi ve 16.00'da başlaması planlanan yarışın startı kötü hava koşullarından dolayı ilk olarak 16.25'e ertelendi. Ancak sonrasında yağmur şiddetini daha da arttırdı ve pilotlar gelecek 3 saat boyunca yarışamadılar.

Pilotlara puan dağıtılabilmesi için en az 2 turun tamamlanması gerekmekteydi ve 3. saate girdiğimizde FIA, bu iki turu tamamlamak için pilotları güvenlik aracının arkasında piste yolladı. Güvenlik aracı arkasında tamamlanan iki turun ardından kırmızı bayrak çıktı ve pilotlar pit yoluna geri döndüler.

Pilotların bu 2 turu tamamlanmasından birkaç dakika sonra ise yarışın devam ettirilmeyeceği açıklandı ve ilk 10 içinde yer alan pilotlara yarım puanlar dağıtıldı.

Birçok kişi FIA'nın bu süreci yönetme şekliyle mutlu değildi. Bazıları puan dağıtılması için gerekli olan 2 turun daha önce atılabileceğini ve bunun için bu kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyordu.

Ancak Ferrari pilotları, FIA'nın bu süreci yönetim şeklinden mutlular. Konu hakkında konuşan ve bugün 10. olarak 0.5 puan kazanan Carlos Sainz, "verilen bütün kararların doğru olduğunu" ancak başlamayan bir yarışta puan dağıtmanın doğru olmadığını söyledi.

Ayrıca İspanyol pilota göre; koşulları daha iyi anlayabilmek için piste çıkılmalıydı, puan dağıtılabilmesi adına 2 tur atılması için değil.

Sainz, "Verilen bütün kararlar doğruydu. Hava koşulları zorlayıcıydı, bir şey göremiyordunuz ve saatte 300 kilometre hızla gittiğinizde süremiyorsunuz çünkü böylesine kolayca kaza yapabileceğiniz bir pistte çok fazla risk alıyorsunuz."

"Piste koşulları anlamak için çıkmalıydık, puan dağıtmak için değil. Bu koşullarda süremediğimizi gördük ama bence bugün puan dağıtılmamalıydı. Ben, bu yarım puanı hak etmiyorum. ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc de takım arkadaşıyla benzer görüşteydi. Leclerc de sürecin iyi yönetildiğini söylese de başlanmayan bir yarış için puan dağıtılmasının "garip" olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Monakolu pilot, "Yönetim doğruydu. Bu koşullarda sürmeyi denedik ve başaramadık. Sonrasında bir kez daha denedik ve bence bu karar da doğruydu. Ancak başlamayan bir yarış için puan dağıtılması garip."

"Bugün kazandığım 2 puanın değeri küçük ama bekleyip, yarışmayı deneme kararı doğru karardı." dedi.