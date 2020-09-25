Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
00 Saat
:
28 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarda Mercedes'in büyük bir payı olduğunu söyledi.

Hamilton son birkaç yılda elde ettiği başarıların ardından zaten tüm zamanların en çok pole pozisyonu alan ve  podyuma çıkan pilotu olmayı başardı.

Şimdi galibiyet rekorunu yakalamak üzere ve böyle devam ederse Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu da yakalayacak.

Hamilton, bu başarıların çoğunu Mercedes'e geçtikten sonra elde etti ve takımın bu başarıdaki payının çok büyük olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Her zaman kendimden, büyük bir zincirin bir halkası olarak bahsettim. Benden Mercedes'in başarısının sadece benim çabam olduğunu pek duyamazsınız."

"Tüm çalışanların her gün ve her hafta yorulmadan çalıştığı büyük bir ekibimiz var. Onların her birine minnettarım! Her yıl bu harika insanların hızlı bir araç hazırlamak için birlikte nasıl çalıştığını seyretmekten daha iyi bir şey olamaz. Her seferinde yenilikçi bir çözüm buluyorlar."

"Kendi rolüme gelirsek, Mercedes ile çalışmaya başladığım ilk günden beri bazı süreçlerde yer aldım, ekibin değişmesine yardımcı oldum. Valtteri ve ben muhteşem mühendislerimizin çalışmalarını doğru yerlere yönlendirmeye yardımcı oluyoruz. Onlara hangi alanlarda çalışacakları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve bu sayede pistte en iyi sonuçları alabiliyoruz."

"Bir takım oyuncusu olarak her zaman takımın beklentilerini karşılamak adına her türlü çabayı gösteriyorum. Avantajımıza veya rakiplerimizden ne kadar geride olduğuna bakılmaksızın pistte ve pist dışında her zaman mümkün olduğunca çok çalışıyoruz."

"Takım tarihinde Red Bull Racing veya Ferrari'den daha yavaş olduğumuz ama yine de yarışı kazandığımız durumlar oldu. Başarımızın sırrı fevkalade şekilde koordine edilmiş bir ekibe sahip olmamız ve mükemmellik için sürekli çalışıyor olmamız." dedi.

 
Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Önceki haber

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Sonraki haber

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün

Vettel: "Yeni güncellemeler istediğimiz zamanı getirmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yeni güncellemeler istediğimiz zamanı getirmeyecek"

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Kubica: "İnsanlar Vettel'i sadece son yarışlarına bakarak yargılıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "İnsanlar Vettel'i sadece son yarışlarına bakarak yargılıyor"

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Yamamoto: "Honda artık en güçlü ikinci motor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yamamoto: "Honda artık en güçlü ikinci motor"

Son Haberler

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

18dk
2
Formula 1

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

42dk
3
Formula 1

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün

4
Formula 1

Vettel: "Yeni güncellemeler istediğimiz zamanı getirmeyecek"

5
Formula 1

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Son Haberler

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor
F1

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"
F1

Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"
F1

Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün
F1

Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün

GDPA, Mugello'daki güvenlik aracı startı hakkında FIA'ya mektup yazdı
F1

GDPA, Mugello'daki güvenlik aracı startı hakkında FIA'ya mektup yazdı

Son Videolar

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.