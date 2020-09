Hamilton: "Bu başarı tüm takımın çalışmalarıyla geldi"

Hamilton son birkaç yılda elde ettiği başarıların ardından zaten tüm zamanların en çok pole pozisyonu alan ve podyuma çıkan pilotu olmayı başardı.

Şimdi galibiyet rekorunu yakalamak üzere ve böyle devam ederse Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu da yakalayacak.

Hamilton, bu başarıların çoğunu Mercedes'e geçtikten sonra elde etti ve takımın bu başarıdaki payının çok büyük olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Her zaman kendimden, büyük bir zincirin bir halkası olarak bahsettim. Benden Mercedes'in başarısının sadece benim çabam olduğunu pek duyamazsınız."

"Tüm çalışanların her gün ve her hafta yorulmadan çalıştığı büyük bir ekibimiz var. Onların her birine minnettarım! Her yıl bu harika insanların hızlı bir araç hazırlamak için birlikte nasıl çalıştığını seyretmekten daha iyi bir şey olamaz. Her seferinde yenilikçi bir çözüm buluyorlar."

"Kendi rolüme gelirsek, Mercedes ile çalışmaya başladığım ilk günden beri bazı süreçlerde yer aldım, ekibin değişmesine yardımcı oldum. Valtteri ve ben muhteşem mühendislerimizin çalışmalarını doğru yerlere yönlendirmeye yardımcı oluyoruz. Onlara hangi alanlarda çalışacakları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve bu sayede pistte en iyi sonuçları alabiliyoruz."

"Bir takım oyuncusu olarak her zaman takımın beklentilerini karşılamak adına her türlü çabayı gösteriyorum. Avantajımıza veya rakiplerimizden ne kadar geride olduğuna bakılmaksızın pistte ve pist dışında her zaman mümkün olduğunca çok çalışıyoruz."

"Takım tarihinde Red Bull Racing veya Ferrari'den daha yavaş olduğumuz ama yine de yarışı kazandığımız durumlar oldu. Başarımızın sırrı fevkalade şekilde koordine edilmiş bir ekibe sahip olmamız ve mükemmellik için sürekli çalışıyor olmamız." dedi.