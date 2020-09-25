Albon: "Benim için her şey doğru yönde gidiyor"

Red Bull pilout Alex Albon, uzun süredir hedeflediği podyumu Mugello'da elde etti ve son yarışlardaki artan performansını podyumla süsledi.

Rusya GP öncesi konuşan Taylandlı sürücü, işlerin kendisi için doğru yönde gittiğini belirtti ve daha fazla podyum istediğini söyledi.

Albon, "Toskana GP oldukça iyiydi. Bu yarışta iyi bir iş çıkarabileceğimizi biliyordum ama yeniden başlangıçta birkaç sıra kaybettik ve işleri kendimiz için zorlaştırdık. Ama yarışın kendisi oldukça iyiydi. Bu yüzden podyuma çıktığın için mutluyum."

"Hedefim her zaman podyuma çıkmaktı ve bu hedefe doğru ilerlerken her şeyin doğru yönde gittiğini hissettim."

" Zaten Spa ve Monza'da kendimi araç içerisine çok daha rahat hissettim, hızım arttı, bu yüzden tabii ki podyuma çıkmak keyifli oldu."

"Ancak sürüş tarzımda hiçbir şeyi değiştirmediğim ve değiştirmeyeceğim. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için her hafta sonu mümkün olduğunca çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.