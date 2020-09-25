Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Red Bull pilotu Max Verstappen son iki yarışta da mekanik sorunlar nedeniyle finiş göremedi.

Mugello'da Hollandalı pilot, ilk metrelerde iyi şekilde kalksa da, motordaki sorun nedeniyle geriye düştü ve arkadaki isimlerle temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Hollandalı pilot, sorunların tekrarlanmamasını ümit ediyor.

"Mugello'dan sonra eve döndüm, yarışlar hakkında düşünmemeye çalıştım. Arkadaşlarımla biraz vakit geçirdim. Genel anlamda üç zorlu yarışın ardından bir hafta dinlendim. Şimdi oldukça savaşçı bir ruhum var. Tekrar işe koyulmaya hazırım."

"Ama en önemli şey sorunların sebebini bulmak. Dokuz yarışta üç kez yarış dışı kaldık, bu kötü bir şey ve bunun tekrarlanmasının önüne geçmeliyiz."

"Sorunların ne olduğu konusunda mühendisler bana çok şey anlattı. Umarım tekrar olmaz. Ama şimdilik bu konuda sadece spekülasyon yapabiliriz. Piste çıkıp her şeyi kontrol etmemiz gerekiyor."

Öte yandan Sochi yarışının kendileri için zor geçmesini de bekliyor.

"Sochi'de hiçbir zaman rekabetçi olmadık ve bu yüzen mucizeler beklemiyorum. Arkamızdakiler bize Mugello'dan çok daha yakın olacağız. Hedefimiz podyuma çıkmak."

Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'in başarısını geçecek olmasıyla ilgili Verstappen şöyle dedi: "Bunu gerçekten çok fazla düşünmüyorum. Elbette bu kadar çok yarış kanamak ve şampiyonluk etmek etkileyici bir başarı. Ama sadece kendi işimle meşgulüm. Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmaya çalışıyorum. Şmpiyonluğu kimin kazandığı ve bu sürücülerin ne kadar zaferi olduğu umrumda değil. Bunu hiçbir şekilde etkileyemem. Sadece kendimi kontrol edebilirim. Bu nedenle rakiplerimin kazanmasını engellemek için takımla olabildiğince verimli şekilde çalışıyorum." dedi.