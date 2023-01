Hamilton: "Babam bizim karting'e devam edebilmemiz için dört işte birden çalışıyordu"

Alt seri kariyeri boyunca Hamilton'ın menajerliğini yapan Anthony, oğlunun spora McLaren ile adım atmasına ve 2008'de ilk şampiyonluğuna ulaşmasına da dolaylı yoldan vesile oldu.

Ancak ilk şampiyonluktan iki sene sonra sürpriz bir açıklama yapan Hamilton, babasının artık menajerliğini yönetmeyeceğini doğrulayarak tek başına yürümeye başladı.

Tam on üç sene sonra hayatındaki bu zorlu dönem hakkında konuşan Hamilton, ayrılıklarının ardındaki nedeni ve bunun kişisel ilişkilerinde nasıl bir soğumayı tetiklediğini açıkladı.

On Purpose podcast'ine konuşan Hamilton, "Babam bizim karting'e devam edebilmemiz için bir dönem aynı anda dört işte birden çalıştı.

O zamanlar karting ile ilgilenenler çoğunlukla işçi sınıfındandı, elbette gereken ekipmanlara, mekanikerlere ve bu tür şeylere biraz daha iyi erişimi olan birkaç varlıklı çocuk vardı."

"Babam benim mekanikerimdi, bir yarış hafta sonunda ekibimde sadece o ve üvey annem Linda vardı. Linda bizim destekçimizdi, giyinik olduğumuzdan, yemek yediğimizden ve su içtiğimizden emin olurdu. Bir aile gezisi gibiydi.

"Bu yola ailecek çıktık, birlikte seyahat ederdik, küçük kardeşim de bizimle birlikte gelirdi. Kendisi benim için büyük bir ilham kaynağı, ben yedi yaşındayken serebral palsi ile doğdu ve bugün bir konuşmacı ve yarış pilotu. Tüm olasılıklara meydan okumayı başardı."

Anthony Hamilton and actor Matthew McConnaughtey join the Mercedes team to celebrate a 6th title for Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position

"Babamla aramızdaki ilişkinin bir de menajerlik boyutu vardı. Birlikte Formula 1'e ulaştık, bunun için gerçekten çok çalıştı."

"Onun iş ahlakı benim için ilham vericiydi, ne kadar çok çalıştığını görmek, sabahları kalkış saati, çok az uyuması, günü garajda bitirmesi, go-kart üzerinde çalışması, hafta sonu için hazırlanması, kamyonu toplaması ve bizi bulunduğumuz yere getirmesi. Tamircilik yapmak ve daha iyi bir tamirci olmayı öğrenmek ve hala tüm bu farklı şeyleri tartmak. Bunu görmek olağanüstüydü."

"Ama sanırım daha sonra bana sevgi göstermesi onun için zor oldu. Bazen sadece babanızın size sarılmasını istersiniz ya da böyle şeylerle yüzleştiğinizde sizi kucaklamasını istersiniz."

"Aramızdaki ilişki 22-23 yaşında, F1'e adım atınca daha da sıkılaştı. Birdenbire işin içine atılıyorsunuz. Hafif araçları geride bırakıyorsunuz, medyayla konuşmayı öğrenmek için okula gitmiyorsunuz, kelimenin tam anlamıyla çukurun içine atılıyorsunuz.

"O zamanlar babam dışında bir menajerim yoktu, üvey annem ise uçuşları ve seyahatleri ayarlıyordu. Halkla ilişkiler alanında ise yalnızdım, beni koruyacak ya da bir şeylere hazırlayacak kimsem yoktu. Medyanın tüm ilgisini üzerinize çekiyorsunuz ki bir genç için bu hiç kolay değil."

"Ayrıca normal bir hayat yaşamaya çalışmak istiyorsunuz ama o sırada sizin için hiçbir şey normal değil. Bir aşamada babama 'gerçekten sadece babam olmanı istiyorum, hadi gidip eğlenelim, hadi gidip gülelim' demek istiyordum, uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştık."

"Sonunda babamla yollarımı ayırmaya karar verdim ve 'bazı kararları kendim vermeye başlayacağım, yapmam gereken hataları kendim yapacağım.' dedim."

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton after taking his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images