Wolff: "Lauda gittiğinden beri F1'deki bir parçam koptu"

Haberi dinle

Niki Lauda, 1976 yılında Nurburgring'de geçirdiği ve hayatını değiştiren kazada aldığı akciğer yaralanmaları nedeniyle aylarca süren sağlık sorunları nedeniyle Mayıs 2019'da vefat etti.

Son yıllarını Mercedes danışmanı olarak geçiren Lauda, takım patronu Toto Wolff ile hem iş arkadaşı olarak, hem de gerçek bir dost olarak epey yakındı.

Lauda'nın vefatının kendisi için yıkıcı olduğunu düşünen Wolff, tek başına kalmasının ardından yarış hafta sonlarında daha içe dönüş bir kişiliğe büründüğünü söylüyor.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Wolff, Lauda'nın ölümünün Mercedes takımı üzerindeki etkisi sorulduğunda "Her şeyden önce onu bir arkadaş olarak özlüyorum."

"Birlikte çok zaman geçirdik, her yarışa seyahat ederdik, yarış hafta sonlarında her akşam yemeğinde bir araya gelir ve gün içinde neler olduğunu ya da ailevi meseleleri tartışırdık."

"O artık yok ve sanki Formula 1'deki varlığımın bir parçası kayboldu. Yeniden ayarlama yapmak zorunda kaldım ama başka biriyle buluşmak ya da etkinliklere gitmek istemediğim akşamlar oluyor -ki bu akşamın Niki ile bir masada oturup güleceğim bir akşam olacağını biliyordum."

"Bu yüzden her gün onu düşünüyorum. Özellikle de bu sezon, eminim ki harika bir tartışma ortağı ve akıl danışılacak kişi olurdu."

"Yarışlarda yanımda Susie [Wolff] ya da bir arkadaşım olmadığında, o zaman oldukça yalnız hissedebiliyorum çünkü havadan sudan konuşmak istemiyorum" dedi.

"Takımı rahat bırakmak istiyorum, kariyerlerini düşünüyor ve bir araya gelmelerini istiyorum, ancak ben oradayken bu daha stresli olabilir." dedi.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Direktörü ve Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Fahri Direktörü Fotoğraf: Sutton Images

Mercedes'in performansı 2022'de Brackley merkezli takımın yeni kurallara uyum sağlamakta zorlanmasıyla düşüşe geçerken, Wolff'e göre Lauda yeniden yükselmeye çalışmaktan zevk alırdı.

Wolff, "Lauda zorluklardan çok hoşlanırdı, işler çok kolay olduğunda sıkılırdı."

"İşler zorlaştığında, kararlılığı ortaya çıkıyordu ve hemen 'bunu değiştirmek için ne yapabiliriz' diye düşünmeye başlıyordu."

"Olayları basitleştirmekte çok iyiydi, 'bunu fazla düşünüyorsun' derdi. Her şey tek bir çözüme indirgenmeli ve ben de bazen çok fazla düşünmemeyi ondan öğrendim."

Kısa bir süre önce Mercedes, Brackley kampüsündeki yeni bir yolun açılışını yaptı ve eski 'Reynard Drive' adını merhum meslektaşlarının anısına 'Lauda Drive' olarak değiştirdi.

Wolff açılışta hazır bulunarak Lauda'ya küçük bir törenle saygılarını sundu, ancak sert mizaçlı Avusturyalının bu jestten muhtemelen hoşlanmayacağını itiraf etti.

Wolff, "Bradley [Lord] ve pazarlama ekibinin bu fikri ortaya atması takdire şayan."

"Ama sonuçta çok güldük çünkü Niki bunu alaya alırdı ve sadece 'Ne yapıyorsunuz siz? Kimin umurunda ki?' derdi"

"Açılışını yaptığımızda ortalık kalabalıktı ve Niki 'neden çalışmıyorsunuz' derdi. Yani Niki'yi ve onun nasıl biri olduğunu hatırlamanın iyi bir yoluydu!" dedi.