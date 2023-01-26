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Formula 1 Haberler

Silverstone protestocularının yargılandığı dava başladı

Silverstone'da protesto amacıyla piste giren ve ciddi bir güvenlik tehlikesine sebep olan altı protestocunun yargılandığı dava başladı.

Altay Gök
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Silverstone protestocularının yargılandığı dava başladı
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2022 Britanya GP'sinin ilk turunda piste giren ve Wellington Düzlüğü'ndeki asfaltta oturan Just Stop Oil protestocuları, kısa bir süre sonra görevliler tarafından pistten uzaklaştırıldı.

Protesto yarış güvenliğini etkilemedi, nitekim birkaç viraj önce Guanyu Zhou çok büyük bir kaza yapmış ve kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durdurulmuştu, bu nedenle araçlar yavaş bir şekilde pit yoluna dönmektelerdi.

Protestocuların yargılandığı dava kısa süre önce başladı. Northamptonshire Crown Court'ta görülen davada beş kişi ve yarış pistine giremeyen bir diğer protestocu "kamu düzenini bozma suçu" işlemekle suçlanıyor.

Altı protestocu da suçlamaları reddediyor.

Formula 1 araçlarından alınan görüntüler de dahil olmak üzere olayın video görüntüleri, altı sanıktan beşinin video ifadeleriyle birlikte jüriye gösterildi.

12 kişilik jüriye daha sonra şöyle denildi: "Başlangıçta araçların çoğunun geçmesini bekledikten sonra piste çıktıkları anı göreceksiniz."

"Daha sonra iki Formula 1 yarış aracının protestocuların yanından geçtiğini göreceksiniz... sanıklardan beşi pistteyken."

"Görevlilerin piste koşmak ve protestocuları kenara çekmek zorunda kaldığını göreceksiniz."

"Savcılık, ciddi bir zarara yol açma riskinin açıkça mevcut olduğunu söylüyor. Açıkça görüldüğü üzere, hızla gelen araçlar onlara çarpabilir ve bu da ciddi sonuçlar doğurabilirdi."

"Eylemlerinin aynı zamanda sürücüler, kendileri ve görevliler için de risk oluşturduğunu söylüyoruz."

Duruşma henüz sonuçlanmadı.

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