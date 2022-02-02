Hamilton, dışlanan öğrencileri okullara geri kazandıracak bir girişim başlattı

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Lewis Hamilton, imkanı olmayan çocukların okulda kalmaları için Sky Group tarafından desteklenen yeni bir girişimi duyurdu.

Hamilton'ın "Mission 44" adındaki yardım kuruluşu, Sky'ın 1 milyon sterlinlik teminatı ile eğitim sistemini daha kapsayıcı kılmayı hedefliyor.

Hamilton, "Genç insanların okuldan mahrum kalmasına neden olan problemleri anlamak ve altını çizmek benim için çok önemli."

"Kendi okul zamanımda haksızca dışarıda bırakıldığım için bunun ne kadar sinir bozucu ve stresli olduğunu anlayabiliyorum."

"Geçtiğimiz yıl Mission 44'ü başlattığımızda, bunun gibi girişimlerde bulunmak, kişisel olarak önceliklerimden biriydi. Ayrıca Mission 44'ün bu konuda harekete geçmesi için Sky'ın desteklerine sahip olduğumuz için de minnettarım."

"Bu ortaklık ile, genç siyahi öğrencilerden vazgeçmek yerine desteklemek ve güçlendirmek için, okulları uygun stratejilerle donatarak büyük bir değişim sağlamayı umuyorum." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonunun yardım kuruluşu, okullardaki dışlanma oranlarını düşürmeyi, dışlanmaları önlemeyi, dışlanan öğrencilerin gelişimini iyileştirmeyi, neye ihtiyaç duyduklarını anlamayı ve aynı zamanda kariyerleri üzerine iç görü programları oluşturmayı amaçlıyor.

Mission 44 CEO'su Jason Arthur, "Okullardaki dışlamaları önlemek bir sosyal adalet problemidir."

"Dışlanan öğrenciler, eğitimlerinde hem kendilerine dezavantaj sağlayan hem de ayrımcılığa uğramalarına neden olan yoksulluk, ırkçılık ve mental sağlık gibi sosyal ve ekonomik mücadelelerle baş etmek zorunda kalıyor."

"Mission 44'ün Sky ile birlikte, eğitim sistemimizdeki değerli insanların hayatlarını değiştirmek için çalışacak olmasından memnunum." dedi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen basın açıklaması Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana ilk medyasıydı.

Şampiyonluğu tartışmalı bir şekilde kaybetmesinin ardından Formula 1'den ayrılabileceği konusunda çok fazla konuşma olsa da, düşünceler İngiliz'in spora devam edeceği yönünde değişti.