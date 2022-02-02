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Alonso, 2022'de Zhou ile yarışabileceği için mutlu

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, Şef Editör

Fernando Alonso, 2022 sezonunda çaylak Guanyu Zhou ile mücadele edebileceği için mutlu olduğunu söyledi..

Alonso, 2022'de Zhou ile yarışabileceği için mutlu
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2019 yılında Alpine'in genç sürücü akademisinde katılan Guanyu Zhou Fransız üretici ile olmasa bile yeni sezonda Formula 1'in yolunu tutacak.

Çinli sürücü, 2022 sezonunda Mercedes'ten Alfa Romeo'ya katılan Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacak ve Alfa Romeo'ya katılacak.

Zhou aslında Formula 1'e yabancı bir isim değil çünkü Renault/Alpine takımıyla bir dizi test ve antrenman seansına katıldı. Bu açıdan F1 taraftarları da kendisini görme fırsatı buldu.

22 yaşındaki genç sürücü, yeni sezonda Formula 1'de yarışan ilk Çinli sürücü olarak da tarihe geçecek.

Çifte dünya şampiyonu Alonso, RacingNews365'e verdiği demeçte, Zhou'nun gelişinden memnun olduğunu söyledi.

Alonso, "Guanyu adına mutluyum." 

"O, iyi bir çocuk ve bu yıl akademinin bir parçasıydı. Bu yüzden testlerde onunla birkaç gün geçirdim."

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Yani evet, onunla iyi bir dostluğumuz var ve dediğim gibi bu fırsatı yakalamış olmasından dolayı kendisi adına mutluyum."

"Antonio Giovinazzi ayrılıyor, ki sporun nasıl çalıştığını gösteriyor. Öbür yandan Zhou'nun gelişi de Formula adına, kendisi adına, Çin adına iyi olacak."

"Hepimiz onunla yarışmayı ve onu mümkün olduğunca hoş karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ayrıca Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon da Zhou'nun Formula 1'e gelişini memnuniyetle karşıladı.

Ocon, "Formula 1'e geldiğini görmek harika."

"Bu yıl onunla biraz çalışma fırsatı buldum, Avusturya'da ilk seansı onunla paylaştım. Formula 1 aracında epey hızlı gelişiyor."

"Spora uyum sağlaması ve hızlanmasının uzun vakit alacağını sanmıyorum. Onun için en iyisini diliyorum." dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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