Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"

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Rossi, geçtiğimiz yılın başında isim değiştiren Alpine ekibinin başına geçti ve önümüzdeki beş yıl içerisinde gridin önünde mücadele etmeyi hedefliyor.

Rossi, Mercedes ve Red Bull gibi üst düzey takımlarla olan performans farkının bilincinde olsa da, F1 yeni bir çağa doğru ilerlerken Enstone merkezli takımının parlayabileceğine inanıyor.

Rossi, "Renault grubu 5-10 yıl arasında sürekli finansman sunacağı için gerekliği istikrara ve imkanlara sahibiz."

"Formula 1 daha fazla simülasyon ve veri analizi ile fiziksel testleri daha az yapmaya yöneliyor. Renault Group'da son 20 yıldır üretim ve pazarlama dahil olmak üzere her alanda kullandığımız en üst seviye AI Makine Öğrenme uzmanları var."

"Onları çağırabilir ve yarıştaki stratejiyi geliştirmek ya da veri analizi yapmak için buraya getirebiliriz. Bütün bunlar farkı kapatmamız ve diğerlerini geçmemize yardımcı olabilir."

"Düzenleme periyodunun ne zaman biteceğine göre 2024 ya da 2025 yılının sonuna kadar yarışlar kazanmak ve belki de bir şampiyonluk almak istiyoruz." dedi.

Rossi, Alpine'in ileri gitmek için gerekli şeylere sahip olduğunu düşünmesinin yanı sıra, bütçe kısıtlamasının da takımına çok faydalı olacağına inanıyor.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Erik Junius

Rossi, "Yukarı çıkmak için bütün gerekliliklere sahip olduğumuza inanıyorum."

"Performansı yeni kurallarla birlikte sıfırlamış olacağız. Herkes sıfırdan başlıyor ve aynı kısıtlamalar altında çalışıyor."

"Bazı takımlar daha iyi kaynaklara sahip olsa da kendimizi bir şeyin arkasına saklamamıza gerek yok, hemen hemen aynı oyundayız. Bu nedenle mücadele etmek bizim için biraz daha kolay olacak."

"Onlar 500 milyon dolar koyarken biz 200 milyon dolar koyuyormuşuz gibi bir durum yok."

"Ardından fabrika ekibi olarak, motor ve şasi üzerinde Formula 1'deki beş yıllık deneyimimizden yararlanabiliriz. Güçlü bir motoru şasiye entegre ederken çok daha iyi bir iş çıkarabiliriz." dedi.