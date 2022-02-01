Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?
Formula 1 Haberler

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Alpine CEO'su Laurent Rossi, yapay zeka gibi alanlarda Renault'un kaynaklarından yararlanmanın Formula 1 gridindeki gelişmelerini hızlandıracağına inanıyor.

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"
Haberi dinle

Rossi, geçtiğimiz yılın başında isim değiştiren Alpine ekibinin başına geçti ve önümüzdeki beş yıl içerisinde gridin önünde mücadele etmeyi hedefliyor.

Rossi, Mercedes ve Red Bull gibi üst düzey takımlarla olan performans farkının bilincinde olsa da, F1 yeni bir çağa doğru ilerlerken Enstone merkezli takımının parlayabileceğine inanıyor.

Rossi, "Renault grubu 5-10 yıl arasında sürekli finansman sunacağı için gerekliği istikrara ve imkanlara sahibiz."

"Formula 1 daha fazla simülasyon ve veri analizi ile fiziksel testleri daha az yapmaya yöneliyor. Renault Group'da son 20 yıldır üretim ve pazarlama dahil olmak üzere her alanda kullandığımız en üst seviye AI Makine Öğrenme uzmanları var."

"Onları çağırabilir ve yarıştaki stratejiyi geliştirmek ya da veri analizi yapmak için buraya getirebiliriz. Bütün bunlar farkı kapatmamız ve diğerlerini geçmemize yardımcı olabilir."

"Düzenleme periyodunun ne zaman biteceğine göre 2024 ya da 2025 yılının sonuna kadar yarışlar kazanmak ve belki de bir şampiyonluk almak istiyoruz." dedi.

Rossi, Alpine'in ileri gitmek için gerekli şeylere sahip olduğunu düşünmesinin yanı sıra, bütçe kısıtlamasının da takımına çok faydalı olacağına inanıyor.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Erik Junius

Rossi, "Yukarı çıkmak için bütün gerekliliklere sahip olduğumuza inanıyorum."

"Performansı yeni kurallarla birlikte sıfırlamış olacağız. Herkes sıfırdan başlıyor ve aynı kısıtlamalar altında çalışıyor."

"Bazı takımlar daha iyi kaynaklara sahip olsa da kendimizi bir şeyin arkasına saklamamıza gerek yok, hemen hemen aynı oyundayız. Bu nedenle mücadele etmek bizim için biraz daha kolay olacak."

"Onlar 500 milyon dolar koyarken biz 200 milyon dolar koyuyormuşuz gibi bir durum yok."

"Ardından fabrika ekibi olarak, motor ve şasi üzerinde Formula 1'deki beş yıllık deneyimimizden yararlanabiliriz. Güçlü bir motoru şasiye entegre ederken çok daha iyi bir iş çıkarabiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?
Önceki haber

F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek
Kart

Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor
Formula 1

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"
Formula 1 Formula 1

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"

F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?
Formula 1 Formula 1

F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?

McLaren, 2022'nin başlangıcında büyük takımların daha avantajlı olacağından emin
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022'nin başlangıcında büyük takımların daha avantajlı olacağından emin

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.