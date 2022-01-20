Watson: "Hamilton, yarış direktörünün kararları yüzünden şampiyonluğu kaybetti"

Eski pilot John Watson, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından, bir aydan uzun süredir sessizliğini koruyan Lewis Hamilton'ın bu davranışını tamamen anlaşılabilir buluyor.

Beş kez yarış kazananı Watson, racingnews365.com'a konuştu ve Hamilton'ın 2022'de gridde olup olmayacağı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Watson, şampiyonluğu çekişmeli koşullarda kaybeden Hamilton'ın, FIA soruşturması devam ederken sessizliğini korumasının anlaşılabilir olduğunu açıkladı.

Watson, "Bence açıkça, yarışın sonucunun belirlenme şeklinin tatminkar olmadığını düşündü."

"Bu konuda ona katılıyorum. Bence, bir açıklama yapmayarak kendine zaman ayırıyor ve olası tartışmaları takımına bırakıyor."

"Bütün bunlardan uzaklaştı çünkü söyleyebileceği bir şey yok. Bu, bir takım sorunu. Bu yüzden toplum karşısında yorum yapmıyor çünkü bunu, gerekli kişilerin yapmasını istiyor ve bu da takım."

"Dünya şampiyonunda bir değişiklik görmeyeceğiz orası kesin." dedi.

Watson, güvenlik aracı prosedürlerinin detaylı incelenmesi gereken bir konu olduğuna katılıyor.

"Bu konu hakkındaki problem, yarış sırasında alınan kararların doğru, yanlış ya da uygun olup olmadığıyla ilgili."

"Soruşturmanın, yarışın sonundaki güvenlik aracı prosedürüne ve yarış başlatılmadan önce alınan kararlara odaklanacağını düşünüyorum." dedi.

Watson, FIA'nın yönetimiyle ilgili problemlerin Mercedes'in tartışması gereken bir mesele olduğunu söyledi.

"Eğer biri bu konuda bir şey yapacaksa bu takım olmalı. Çünkü Hamilton o takımın bir parçası."

"O, takımından daha büyük bir konumda değil. Bu yüzden Lewis adına ve takım adına, takımdaki görevliler tartışmalı."

"Elbette herkes Lewis'in çıkıp bir tartışmaya yol açmasını istiyor. Medya, sekizinci dünya şampiyonluğunu kaybeden birinin hiçbir şey demeden oturmasını istemiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Watson'ın kafasındaki soru işareti, Hamilton ve Mercedes'in, FIA tarafından 18 Mart'ta açıklanacak rapordan memnun olmaması ve İngiliz'in yeni sezonda gridde olup olmayacağı.

Watson, "Her şey mümkün. Lewis'in ne yaşadığını ve ne hissettiğini anlayabiliyorum çünkü o harika bir iş çıkarmıştı."

"Latifi'nin kazasına kadar dünya şampiyonuydu. Yapması gerekeni yaptı ve bunu çok iyi yaptı."

"Mercedes için, bütün soru işaretleri detaylıca incelenmeli ve bunlara tatmin edici bir cevap verilmeli."

"Eğer bu sağlanmazsa ne yaparlar bilemiyorum. Çünkü Lewis kuralların ne olduğunu ve bunları kimin yöneteceğini bilmeli."

"Yoksa, 'Artık yönetime inancım yok.' diyecektir. Hile yapıldı demek doğru değil ama yarış direktörünün kararları yüzünden şampiyonluğu kaybetti." dedi.